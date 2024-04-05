В Новой Москве сгорел стихийный мемориал, посвященный погибшим в «Крокусе»

В Новой Москве сгорел стихийный мемориал, который был посвящен погибшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 5 апреля сообщает Telegram-канал администрации поселения Десеновское.
Вокруг закладного камня неравнодушные люди ранее оставляли цветы.
«Сегодня ночью произошло происшествие, которое взволновало жителей нашего поселения. Администрация и компетентные службы разбираются в произошедшем», — говорится в официальном сообщении.
Также в администрации Десеновского уточнили, что в ближайшее время закладной камень приведут в надлежащий вид.
У «Крокус Сити Холла» на девятый день после теракта прошла панихида. К вечеру там установили сцену для благотворительного концерта симфонического оркестра под руководством дирижера Валерия Гергиева.
Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. Погибло больше 140 человек, пострадало свыше 550.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. Вскоре были задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей. 4 апреля ФСБ сообщила о задержании трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе».