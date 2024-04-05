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    Теракт в «Крокус Холле»

    В Новой Москве сгорел стихийный мемориал, посвященный погибшим в «Крокусе»

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    5 комментариев

    В Новой Москве сгорел стихийный мемориал, который был посвящен погибшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 5 апреля сообщает Telegram-канал администрации поселения Десеновское.

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    Вокруг закладного камня неравнодушные люди ранее оставляли цветы.

    «Сегодня ночью произошло происшествие, которое взволновало жителей нашего поселения. Администрация и компетентные службы разбираются в произошедшем», — говорится в официальном сообщении.

    Также в администрации Десеновского уточнили, что в ближайшее время закладной камень приведут в надлежащий вид.

    У «Крокус Сити Холла» на девятый день после теракта прошла панихида. К вечеру там установили сцену для благотворительного концерта симфонического оркестра под руководством дирижера Валерия Гергиева.

    Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. Погибло больше 140 человек, пострадало свыше 550.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. Вскоре были задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей. 4 апреля ФСБ сообщила о задержании трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

    Фото: Администрация поселения Десеновское

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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2024 в 16:36
    Компетентные органы непременно обнаружат следы ,ведущие в Украину
    +6−0
    Гость05 Апр 2024 в 16:27
    найти кто сделал и дать бумажки на уточнение данных
    +0−1
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