Москвич после спора запенил оппоненту рот и анус, мужчина скончался

Следственные органы столицы возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа мужчины в подвале одной из организаций на Таганской площади.
Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
«По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий», — говорится в сообщении столичного ГСУ СК.
Как сообщают телеграм-каналы, подозреваемый — сисадмин. Конфликт между приятелями произошел на почве распития алкоголя. Мужчины могли поссориться из-за политики.