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    Москвич после спора запенил оппоненту рот и анус, мужчина скончался

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    Следственные органы столицы возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа мужчины в подвале одной из организаций на Таганской площади. 30-летний житель Москвы умер страшной смертью, у него во рту, в дыхательных путях, а также в заднем проходе была обнаружена монтажная пена. Кроме того, на голове виднелась рана.

    Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

    «По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий», — говорится в сообщении столичного ГСУ СК.

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    Как сообщают телеграм-каналы, подозреваемый — сисадмин. Конфликт между приятелями произошел на почве распития алкоголя. Мужчины могли поссориться из-за политики.

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    Комментарии 11

    chip109 Апр 2024 в 16:21
    Извращенец.
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