В армии Армении уберут восклицание «Ура!». Его заменит другое слово

Торжественное восклицание «Ура!» в армянской армии заменят на «Кецце!». Оно переводится как «Да здравствует!». Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает издание «Спутник Армения».



Междометие «Ура!» сохранилось в армии Армении со времен Советского Союза. Военное ведомство страны решило в новом уставе отказаться от советского наследия. Планируется, что «Кецце!» («Да здравствует!») заменит «Ура!» в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав.



«Это междометие досталось в наследство еще с советской армии, но сейчас решено "локализовать"», — сказано в публикации.