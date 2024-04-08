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    В армии Армении уберут восклицание «Ура!». Его заменит другое слово

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    Торжественное восклицание «Ура!» в армянской армии заменят на «Кецце!». Оно переводится как «Да здравствует!». Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает издание «Спутник Армения».

    Междометие «Ура!» сохранилось в армии Армении со времен Советского Союза. Военное ведомство страны решило в новом уставе отказаться от советского наследия. Планируется, что «Кецце!» («Да здравствует!») заменит «Ура!» в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав.

    «Это междометие досталось в наследство еще с советской армии, но сейчас решено "локализовать"», — сказано в публикации.

    Однако отказываться от слов «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащих вышестоящему начальству не планируется.

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    АрменияАрмияРеформыСоветский Союз
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