В армии Армении уберут восклицание «Ура!». Его заменит другое слово

Торжественное восклицание «Ура!» в армянской армии заменят на «Кецце!». Оно переводится как «Да здравствует!». Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает издание «Спутник Армения».
Междометие «Ура!» сохранилось в армии Армении со времен Советского Союза. Военное ведомство страны решило в новом уставе отказаться от советского наследия. Планируется, что «Кецце!» («Да здравствует!») заменит «Ура!» в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав.
«Это междометие досталось в наследство еще с советской армии, но сейчас решено "локализовать"», — сказано в публикации.
Однако отказываться от слов «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащих вышестоящему начальству не планируется.