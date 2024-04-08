ФСБ пришла с обысками в музей донского казачества

Федеральная служба безопасности отчиталась об оперативных мероприятиях, проведенных в частном музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» после обращений граждан и участников СВО. Об этом стало известно 8 апреля из публикации РИА Новости.
Поводом для визита силовиков стали, как утверждается, обращения граждан, в том числе участников СВО, возмущенных наличием в музее памятника атаману-коллаборационисту Петру Краснову, сотрудничавшему с нацистами в годы ВОВ и возглавлявшему в Имперском министерстве восточных оккупированных территорий Главное управление казачьих войск. В ходе обысков также изъяли портреты руководителя коллаборационистской организацией «Казачий стан» Гельмута фон Паннвица, одного из лидеров антисоветского казачьего движения Сергея Павлова и «сомнительную литературу». Материалы отправили на экспертизу.
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