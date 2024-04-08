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    Девять детей после теракта в «Крокус сити холле» остались сиротами

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    Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в «Крокус сити холле». Об этом 8 апреля сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Особое внимание — детям, потерявшим в результате трагедии родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава богу, рядом были родные, которые стали опекунами», — написала детский омбудсмен.

    Львова-Белова также отметила, с семьями она остается на связи и при необходимости окажет поддержку.

    Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщала, что число детей, погибших при теракте в «Крокусе», возросло до шести.

    Трагедия, произошедшая 22 марта в концертном зале, унесла больше 140 жизней. Пострадали при вооруженном нападении более 550 человек.

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    Дети после теракта
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