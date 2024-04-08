Девять детей после теракта в «Крокус сити холле» остались сиротами

Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в «Крокус сити холле». Об этом 8 апреля сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.



«Особое внимание — детям, потерявшим в результате трагедии родителей. Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава богу, рядом были родные, которые стали опекунами», — написала детский омбудсмен.

Львова-Белова также отметила, с семьями она остается на связи и при необходимости окажет поддержку.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщала, что число детей, погибших при теракте в «Крокусе», возросло до шести.