Петербуржцам расскажут о надземке подземки

После этой лекции мы другими глазами будем смотреть на привычные наземные вестибюли метро. Как они стали новыми городскими объектами? Как их проектировали? Какие здания снесли ради них? А какие так и не появились? 10 апреля «Петербург глазами инженера» расскажет подробности. 12+



Фото: spb.engineer-history.ru/ Поделиться Поделиться





В Ленобласти, в Луге, есть памятник регионального значения, особняк Ильиных — здание конца XIX века. По стилю его сравнивают со швейцарскими шале. Строили его по проекту инженера Петра Ивановича Балинского. Но этот человек больше известен как автор проектов петербургского метрополитена. Подземкой его метро точно не назовешь: это была бы «надземка» в буквальном смысле. Работала бы даже не на земле, а над землей проложенная на 10-метровой высоте эстакада, соединяющая петербургские вокзалы. А на Загородном проспекте располагался бы Центральный пассажирский вокзал.



Но этот проект неосуществленный. А вот осуществленный. Март 1941 года. В центре города, почти напротив Московского вокзала, взрывают Знаменскую церковь. Планируется строительство станции метро. Но — война, к проекту возвращаются после. Интересно, что как снесенная Знаменская церковь была выполнена в стиле классицизм, так и новый наземный вестибюль (ну, точнее, это был сталинский неоклассицизм). Пассажиры, возможно, и не отдают себе отчет, что входные двери в метро гораздо ниже выходных, это было необходимо из инженерных соображений.



К каким наземным вестибюлям стоит приглядеться пристальнее? Почему они построены именно так, а не иначе («Горьковская», скажем, была вроде «Фрунзенской» или «Электросилы», но изменилась же)? Об этом узнаем 10 апреля из лекции Александра Кизика «Надземка: архитектура наземных вестибюлей метро». Встречаемся в лектории 16Place, подробности на сайте «Петербург глазами инженера». Начало в 19:00.

Александра Шеромова

