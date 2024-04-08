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    Дефицит бюджета РФ в I квартале оценили в 607 миллиардов

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    По предварительной оценке Министерства финансов РФ, дефицит федерального бюджета в первом квартале 2024 года составил 607 млрд рублей. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

    Объем доходов бюджета за этот период составил 8 719 млрд рублей, что на 53,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы бюджета предварительно оцениваются в 9 326 млрд рублей, что на 20,1% выше уровня 2023 года.

    Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 79,1%, до 2,928 трлн рублей, ненефтегазовые — на 43,2%, до 5,791 трлн рублей.

    Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Расходы бюджета в текущем году ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, а ВВП прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%).

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