Рецепты вкусных куличей на Пасху: краффины, бездрожжевые и даже в хлебопечке

Хочешь есть куличи — не лежи на печи Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Главный православный праздник, Пасха, уже не за горами. Недавно мы разбирались, как ее отмечать, а теперь поговорим об одном из ее символов. И если вы давно искали рецепт вкусного кулича, то у нас их есть сразу шесть — творожный, александрийский, в хлебопечке, в духовке, без дрожжей. Наши коллеги из Городских порталов признаются, что и сами не знали, как много способов приготовления существует, пока не взялись за этот текст. С удовольствием делимся с вами их полезными инструкциями.

Рецепт кулича в духовке Традиционно символ Пасхи готовился в печи на поду — специальном камне для выпечки. Сейчас в помощь хозяйкам для приготовления куличей есть духовка — в ней тесто может и хорошо расстояться. Только потом выпекаются куличи.

Сохраняйте себе рецепт кулича в духовке Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Вначале подогреваем молоко и разводим в нём дрожжи, для этого берем третью часть от половины стакана. В оставшееся молоко добавляем растопленное масло, соль и сахар, смешиваем и добавляем часть молока с дрожжами. Туда же муку, хорошенько перемешиваем и оставляем в теплой духовке подниматься.

После ожидания взбиваем 1 белок, вместе с 2 желтками и изюмом добавляем его в тесто, тщательно вымешиваем. Затем щедро смазываем формы сливочным маслом и наливаем в них тесто, заполняя только наполовину. Снова оставляем в теплом месте и ждем, пока тесто доберется до края формы.



Выпекать кулич нужно при температуре 180 градусов, предварительно надо разогреть духовку. Кулич готовится 30 минут, в это время сделаем глазурь. Для этого венчиком или миксером — кому как удобнее — взбиваем оставшийся белок с сахарной пудрой.

Проверить, пропекся ли кулич, можно с помощью деревянной палочки. Готовые вынимаем из духовки и даем остыть, потом смазываем глазурью и добавляем посыпку. Последний штрих — поставьте куличи в холодильник, чтобы глазурь затвердела.



Кулич в хлебопечке Другой вариант — освоить достижения прогресса и сделать кулич в хлебопечке. Это легко и идеально для тех, кто не хочет возиться с тестом.

Сохраните рецепт кулича в хлебопечке Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Для начала подготовим продукты: заливаем изюм кипятком на 8–10 минут и тщательно промываем, достаем из холодильника масло — пусть оно станет мягким, нагреваем молоко до 38 градусов, оно должно быть теплым (не горячим, это важно для химии дрожжей).



В чашу хлебопечки установите лопасть для перемешивания теста. А затем засыпаем продукты в той последовательности, в какой это предусмотрено для вашей модели. В ход идут теплое молоко, яйца — вместе с белком и желтком, сливочное масло, ванилин, сахар и соль, а также изюм. Затем добавляем просеянную муку — это можно сделать заранее или прямо над чашей хлебопечки, и дрожжи.

После установки чаши в хлебопечку выберите режимы «хлеб» или «французская булка» — и «светлую корочку». Готовность теста определяем на глаз — оно должно отойти от стенок чаши после замеса и стать однородным «колобком».



Закройте крышку и дайте тесту подняться. Для того чтобы кулич в хлебопечке как следует пропекся, понадобится примерно 3 часа. После сигнала о готовности не спешите поднимать крышку, дайте лакомству остыть примерно 10 минут. Затем выньте форму, если кулич уже комнатной температуры — украсьте его глазурью и посыпкой по вкусу.

Творожный кулич Главный секрет рецепта вкусного творожного кулича — жирность творога: чем она выше, тем нежнее получается выпечка.

Сохраните себе рецепт творожного кулича Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Нагреваем молоко так, чтобы оно стало теплым, добавляем в него 5 столовых ложек муки, 1 столовую ложку сахара и дрожжи, всё перемешиваем и даем расстояться.



В другой чашке взбиваем миксером или венчиком желтки, яйца, соль, оставшийся сахар-песок и ванильный сахар, затем добавляем творог и делаем массу однородной. Добавляем расстоявшееся тесто, мягкое сливочное масло и оставшуюся муку. Делать это лучше тонкой струйкой, непрерывно помешивая заготовку под кулич.

Затем выкладываем эту массу на ровную, посыпанную тонким слоем муки, поверхность и вымешиваем тесто. Оно должно получиться однородным, без комочков и немного прилипать к рукам. После этого положите тесто в просторную емкость и дайте отдохнуть (ему и себе) примерно 2 часа — оно должно подняться.

Настал черед изюма: подержите его немного в теплой воде, хорошенько промойте, откиньте на дуршлаг и, после того как вода стечет, слегка обваляйте в муке. Вмесите изюм в тесто, распределите его по формам, заполняя лишь наполовину, и дайте им отдохнуть еще пару часов. После того как тесто поднимется до верха, отправляйте в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут.



Кулич без дрожжей Любая хозяйка стремится облегчить себе кухонные хлопоты, и Пасха не исключение. Для таких случаев придумано немало версий, как испечь кулич без дрожжей.

Сохраняйте рецепт, как сделать кулич без дрожжей Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Для начала в миску положите сахар, масло — оно должно быть мягким, вбейте яйца, хорошенько взбейте их до однородности. Туда же следом отправляются мука, разрыхлитель и молоко — оно должно быть теплым, а не горячим. Всё это как следует перемешиваем, добавляем заранее вымытый изюм и снова совершаем поступательные движения венчиком или миксером.



Полученную массу разлейте по формам — так же заполняя их наполовину, как в случае с дрожжевым тестом. Расстаивать куличи не надо, поэтому теперь им прямой путь сразу в духовку — на 40 минут при температуре 180 градусов.



Готовые куличи вынуть из форм, дать остыть, украсить — и пробовать на Пасху.

Александрийский кулич Среди рецептов пасхальной выпечки александрийский кулич занимает особое место. Его секрет — в топленом молоке, которое придает тот самый нежный вкус. А еще в коньяке.

Рецепт александрийского кулича — заберите себе Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Итак, нагреваем молоко, чтобы оно стало теплым, добавим дрожжи. В большой миске взбиваем яйца, к ним добавляем размягченное масло и сахар, а затем молоко с растворенными в нем дрожжами. Всё хорошенько перемешиваем и оставляем в теплом месте на 8–10 часов — как раз успеете поспать или сходить на работу.



В опару добавляем коньяк, ванильный сахар, просеянную муку, постепенно вмешивая. Затем на чуть присыпанной мукой поверхности вымешиваем тесто средней степени вязкости. Как только увидите, что получилась однородная масса, оставляйте тесто в сторонке (теплой!), дайте отдохнуть ему 1,5 часа и себе.

К этому моменту тесто должно увеличиться вдвое. По традиции, заполняем им формы наполовину, даем расстояться, а там их ждут жаркие — целых 180 градусов — объятья духовки на 40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой, достаем из форм и, как только куличи остынут, украшаем.

Кулич краффин Рецепт пасхального краффина подойдет тем, кто устал от стандартных форм и хочет чего-то креативного.

Из чего готовить кулич краффин — сохраните себе Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Чтобы приготовить прижившегося в России «австралийца», подогрейте молоко до 38 градусов, добавьте в него 2 столовые ложки сахара и столько же муки, дрожжи и тщательно всё перемешайте. Поставьте опару на полчаса в теплое место и дайте ей подняться — она увеличится в 2 раза.

В другую емкость разбейте яйца, к ним добавьте желтки, ванильный и обычный сахар, соль, протертую цедру лимона, взбейте это всё до пышности и соедините с опарой. Теперь тонко высыпаем муку, не переставая помешивать, а финальным аккордом — растаявшее (или растопленное) сливочное масло.

На посыпанную мукой поверхность выкладываем будущее тесто и вымешиваем его точно так же, как на кулич — до однородной вязкой массы, слегка липнущей к рукам. Важен баланс — тесто не должно быть сильно рыхлым или крутым: в первом случае просто замучаетесь раскатывать, во втором — вкус будет не тот. Готовое тесто должно отдохнуть 1,5 часа в теплом месте. Спойлер: оно будет увеличиваться в объеме.



После отдыха массу для будущих краффинов извлекаем из формы и делим на три одинаковые части, чтобы раскатать каждый из них в тонкий прямоугольник примерно 20 на 30. Затем смазываем их от души сливочным маслом, равномерно засыпаем изюмом и закатываем в длинный рулет.

А теперь вооружитесь острым ножом и разрежьте тесто вдоль на две части, оставив в конце неразделенным место соединения примерно в пару сантиметров. Из одного края скрутите «улитку», а вторым оберните вокруг неразрезанную часть рулета. Получится такая «башенка»: каждую мы отправим в формы для куличей, а затем — в разогретую до 180 градусов духовку. Через 40 минут выпекания краффины можно доставать и сразу же пробовать — они хороши как в холодном, так и горячем виде.

Как украсить кулич

Все мы любим глазами, и еда не исключение. Завершающим штрихом к пасхальным лакомствам — они получились изумительно вкусными, мы не сомневаемся, — станет декор. По традиции глазурь для украшения кулича делают из взбитых с сахарной пудрой белков, сверху добавляют кондитерской посыпкой. Но это не единственный вариант. Самый легкий — пустить в ход сахарную пудру, посыпал и готово. Можно к глазури добавить мастику или свежие ягоды, а цукаты заменить на сухофрукты или орехи. Также куличи украшают и живыми цветами — такой декор останется на тарелке.



А что если привычную белую глазурь заменить на шоколадную? Она делается элементарно: растопите шоколад на водяной бане, добавьте в него немного сливочного масла, всё как следует перемешайте и полейте куличи.

Есть вариант и лимонной глазури для кулича: возьмите 2 чайные ложки лимонного сока, 50 граммов сахарной пудры, перемешайте, взбейте и сформируйте «кляксу» поверх выпечки.

А какие куличи будете готовить на Пасху вы? В духовке В хлебопечке Творожный Без дрожжей Александрийский Краффин Какие в магазине найду Вообще не буду готовить куличи