Когда Пасха в 2024 году: суть праздника и как его отмечать

Один из символов Пасхи, кулич, нужно освятить в церкви, прежде чем есть Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Пасха — главный христианский праздник. Его празднуют все, но по-разному: традиции православных и католиков в этот день разительно отличаются. А еще она постоянно выпадает на разные даты. О том, когда будет Пасха в 2024 году, кто и как ее празднует, — в нашем материале.



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Когда празднуется Пасха Пасха — переходящий праздник, то есть ее дата меняется из года в год и зависит от лунно-солнечного календаря. От полученной даты отсчитываются другие религиозные праздники, например Вознесение и Троица. Православная и католическая церкви живут по разным календарям — юлианскому и григорианскому соответственно. Разница между ними — 13 дней, поэтому даты Пасхи у двух конфессий не сходятся. Русская православная церковь при выборе даты руководствуется такими правилами:

день недели — обязательно воскресенье;

Пасха празднуется после иудейского праздника Песах;

Пасха может праздноваться, если после весеннего равноденствия уже было полнолуние. Причем в первое воскресенье после этого полнолуния Это сложно, так что просто поверьте: в этом году православная Пасха выпадает на 5 мая а католическая — на 31 марта. Вместе с католиками ее будут отмечать некоторые протестантские течения: Лютеранская, Англиканская и Евангелическая церкви, а также Армянская апостольская церковь. Но другие ветви протестантизма — например, баптисты и пятидесятники — ориентируются на местное христианское большинство, то есть в России будут праздновать Пасху вместе с православными.



История праздника Изначальное название Пасхи — иудейское «Песах» (в переводе — «проходить мимо»). По Священному Писанию, Бог послал на Египет десять казней после того, как фараон не отпустил порабощенных евреев. Десятым наказанием стало убийство всех египетских первенцев. Однако ангелы смерти, посланные с этой миссией, проходили мимо домов живших в Египте израильтян.



Позже название Пасхи, уже как христианского праздника, получило другой перевод — «перерождение, избавление», то есть стало обозначать переход Христа и его последователей от смерти к вечной жизни. По Евангелию, о воскресении Христа первыми узнали женщины, которые принесли благовония к его гробу ранним воскресным утром. Рядом с открытым гробом на камне, который должен был заграждать вход к нему, сидел ангел, который и сообщил о воскрешении.

Праздновать Пасху все стали в разные даты. Попытка установить единую дату поначалу была успешной: 1200 лет западные и восточные христиане праздновали Пасху в один день, однако введение григорианского календаря папой Григорием XIII нарушило единство дат.

Как отмечают Пасху

Пасха у всех христианских конфессий начинается в полночь с пасхальной заутрени. Верующие в эту ночь не спят в честь главного христианского праздника и разговляются после поста. После заутрени — литургия. В Пасху на этой службе Евангелие читают сразу на нескольких языках — в знак всемирного распространения христианства.

Протестантские течения, как и в случае с определением дня Пасхи, поступают по-разному. У одних конфессий служба начинается субботней ночью, у других — в воскресенье утром. В отличие от всех других течений христианства, протестанты молятся не по конкретному тексту, а своими словами.

В католических храмах утро субботы начинается с благословения огня и воды. Затем происходит крестный ход, а оставшийся день верующие ходят друг к другу в гости и обмениваются крашеными яйцами. Крестные дарят своим крестникам пальмовые веточки. Вечером в храме зажигают особую свечу — пасхал — и раздают огонь от нее всем желающим.

Праздничный стол тоже у всех выглядит по-разному. На армянском столе, например, в этот день можно увидеть форель с красным вином, рис с сухофруктами и изюм.

Особенно бросаются в глаза различия между обедом на Пасху православных и староверов. Если православные красят яйца и пекут куличи, то старообрядцы считают выпекание куличей чуждой традицией, а яйца красят только в красный — цвет, символизирующий кровь Христа. Также старообрядцы освящают праздничную пищу исключительно после заутрени, тогда как православные могут делать это уже в канун Пасхи, в субботу вечером. Другие традиции Всю неделю до самой Пасхи, в Страстную седмицу, можно готовить праздничный стол — печь куличи и красить яйца;

в Чистый четверг, за три дня до праздника, нужно прибраться дома и привести мысли в порядок. Еще одна традиция в этот день — мыть окна;

в Пасху нельзя ругаться, грустить, пить много спиртного, убираться дома и посещать кладбище. Поминать усопших можно в родительские субботы. В 2024 году это 9 марта, 30 марта, 6 апреля, 13 апреля, 14 мая, 22 июня и 2 ноября;

к Пасхе принято ставить в вазу живые цветы, украшать кулич лентами, выкладывать крашеные яйца по кругу на вышитой салфетке;

все сорок дней от Пасхи до Вознесения верующие приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе!» На это принято отвечать: «Воистину Воскресе!» После приветствия православные трижды целуют друг друга в щеку пасхальным целованием.

А вы отмечаете Пасху? Пеку куличи и крашу яйца, но на службу не хожу Встречаю Пасху как православный, соблюдаю все религиозные правила в этот день Не отмечаю этот праздник