Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации необходимых работ в зоне подтопления. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы», — сказал представитель Кремля.
Также Песков уточнил, что глава государства проинформирован о происходящем губернатором Денисом Паслером, который находится на месте. Также о ситуации доложил министр МЧС Куренков.
В результате наводнения после прорыва дамбы в Орске к утру 6 апреля было подтоплено более 600 домов и 1 400 приусадебных участков, в Оренбургской области — больше 2,5 тысячи жилых домов и около 7 тысяч приусадебных участков в 102 населенных пунктах и 9 СНТ.
«Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы — подробнее в материале «Фонтанки». Кадры с места ЧП можно посмотреть тут.