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    Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

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    Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации необходимых работ в зоне подтопления. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы», — сказал представитель Кремля.

    Также Песков уточнил, что глава государства проинформирован о происходящем губернатором Денисом Паслером, который находится на месте. Также о ситуации доложил министр МЧС Куренков.

    В результате наводнения после прорыва дамбы в Орске к утру 6 апреля было подтоплено более 600 домов и 1 400 приусадебных участков, в Оренбургской области — больше 2,5 тысячи жилых домов и около 7 тысяч приусадебных участков в 102 населенных пунктах и 9 СНТ.

    «Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы — подробнее в материале «Фонтанки». Кадры с места ЧП можно посмотреть тут.

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    Оренбургская областьМЧСПрорыв дамбы
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