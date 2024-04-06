Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации необходимых работ в зоне подтопления. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы», — сказал представитель Кремля.



Также Песков уточнил, что глава государства проинформирован о происходящем губернатором Денисом Паслером, который находится на месте. Также о ситуации доложил министр МЧС Куренков.