Петербургский полицейский приехал отдохнуть на залив, но и там нашел, кого спасти

Сотрудник полиции спас тюлененка, который потерял маму. Силовик приехал отдохнуть на Финский залив в свой законный выходной, но нашел мохнатого «беспризорника». Он позвонил в Фонд друзей балтийской нерпы и охранял малыша от птиц, пока специалисты не прибыли на место. Как сообщают в Фонде 6 апреля, специалисты осмотрели тюлененка. У зверька диагностировано сильное истощение и заражение паразитами.
А накануне детеныша ладожской кольчатой нерпы привезли из поселка Моторное. У найденыша была высокая температура, обширные раны и воспаление. На малыша нападали птицы. Когда его нашли, он истекал кровью. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.
Фонд друзей балтийской нерпы