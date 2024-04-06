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    Петербургский полицейский приехал отдохнуть на залив, но и там нашел, кого спасти

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    11 комментариев

    Сотрудник полиции спас тюлененка, который потерял маму. Силовик приехал отдохнуть на Финский залив в свой законный выходной, но нашел мохнатого «беспризорника». Он позвонил в Фонд друзей балтийской нерпы и охранял малыша от птиц, пока специалисты не прибыли на место. Как сообщают в Фонде 6 апреля, специалисты осмотрели тюлененка. У зверька диагностировано сильное истощение и заражение паразитами.

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    А накануне детеныша ладожской кольчатой нерпы привезли из поселка Моторное. У найденыша была высокая температура, обширные раны и воспаление. На малыша нападали птицы. Когда его нашли, он истекал кровью. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

    Фонд друзей балтийской нерпы

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    Комментарии 11

    Заливщик голосовых планок06 Апр 2024 в 20:02
    "Силовик приехал отдохнуть на Финский залив в свой законный выходной" - "отдохнуть", надо полагать, предлог...
    +0−1
    Гость06 Апр 2024 в 19:54
    Хорошо что есть ещё неравнодушные люди!!!
    +1−0
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