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    МИД РФ: «Коллективный Запад втягивает Южный Кавказ в геополитическое противостояние»

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    1 комментарий

    Министерство иностранных дел России выпустило 5 апреля заявление по итогам состоявшейся в этот же день в Брюсселе встречи высокого уровня в формате Армения — США — Евросоюз. На совместном заседании, где присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, обсуждались вопросы сотрудничества.

    Дипломатическое ведомство РФ обозначило встречу как «очередную попытку «коллективного Запада» втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние», описав вмешательство внерегиональных сил как «безответственное и деструктивное». В МИДе расценили контакты западных лидеров с Арменией как попытку «вбить клин между странами региона» с целью «добиться выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС». В заявлении также утверждается, что объемы грантовой поддержки с Запада «не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами от взаимодействия с Москвой».

    Ведомство также подтвердило настрой российской стороны «всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией».

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна заморозила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    МИД РоссииВстреча в брюсселеНикол ПашинянАрмения
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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 20:47
    миду задуматься бы о новых китайских учебниках....
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