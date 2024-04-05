МИД РФ: «Коллективный Запад втягивает Южный Кавказ в геополитическое противостояние»

Министерство иностранных дел России выпустило 5 апреля заявление по итогам состоявшейся в этот же день в Брюсселе встречи высокого уровня в формате Армения — США — Евросоюз. На совместном заседании, где присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, обсуждались вопросы сотрудничества.



Дипломатическое ведомство РФ обозначило встречу как «очередную попытку «коллективного Запада» втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние», описав вмешательство внерегиональных сил как «безответственное и деструктивное». В МИДе расценили контакты западных лидеров с Арменией как попытку «вбить клин между странами региона» с целью «добиться выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС». В заявлении также утверждается, что объемы грантовой поддержки с Запада «не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами от взаимодействия с Москвой».