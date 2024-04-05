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    Теракт в «Крокус Холле»

    Арестован одиннадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

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    Басманный суд Москвы 5 апреля избрал меру пресечения для еще одного подозреваемого в причастности к совершению теракта 22 марта в Crocus City Hall. Уроженец Таджикистана Шарипзоды Мухаммад Зоир был арестован до 22 мая — он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    В четверг ФСБ задержала еще троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» — двоих иностранцев и гражданина России. На данный момент известно как минимум о 18 фигурантах по всей стране.

    Между тем для помощи семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе» в России собрали более 1,5 миллиарда рублей.

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    Теракт в КрокусеАрест
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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 18:09
    Нужно брать заказчика!
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