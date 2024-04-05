Арестован одиннадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы 5 апреля избрал меру пресечения для еще одного подозреваемого в причастности к совершению теракта 22 марта в Crocus City Hall. Уроженец Таджикистана Шарипзоды Мухаммад Зоир был арестован до 22 мая — он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).



В четверг ФСБ задержала еще троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» — двоих иностранцев и гражданина России. На данный момент известно как минимум о 18 фигурантах по всей стране.

Между тем для помощи семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе» в России собрали более 1,5 миллиарда рублей.