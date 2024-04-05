В России собрали более 1,5 миллиарда рублей для помощи семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»

Российский Красный Крест (РКК) 5 апреля завершает сбор средств для помощи пострадавшим, а также семьям погибших при теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Как сообщили в РКК, с 23 марта на специальный счет поступило более полутора миллиардов рублей.



Полная сумма принятых и обработанных пожертвований по состоянию на 10 часов утра 5 апреля составила 1 568 808 485 рублей. Из них 844 575 542 рубля перевели физические лица, а 724 232 943 рубля — юридические лица, включая крупный бизнес и индивидуальных предпринимателей.

