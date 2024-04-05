В России собрали более 1,5 миллиарда рублей для помощи семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»

Российский Красный Крест (РКК) 5 апреля завершает сбор средств для помощи пострадавшим, а также семьям погибших при теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Как сообщили в РКК, с 23 марта на специальный счет поступило более полутора миллиардов рублей.
Полная сумма принятых и обработанных пожертвований по состоянию на 10 часов утра 5 апреля составила 1 568 808 485 рублей. Из них 844 575 542 рубля перевели физические лица, а 724 232 943 рубля — юридические лица, включая крупный бизнес и индивидуальных предпринимателей.
Контролировать расходы будет специальная комиссия, куда вошли представители правительства Москвы и Московской области, члены общественных палат, представители РКК и пострадавших. Деньги направят на адресную поддержку. 65 семей уже получили срочную материальную помощь в размере от 300 до 600 тысяч рублей.
Информация о помощи, а также полная финансовая отчетность о распределении собранных средств будут регулярно публиковаться на официальном сайте Российского Красного Креста.
Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале «Крокус сити Холл» произошли вечером 22 марта. Погибло больше 140 человек, пострадало свыше 550.