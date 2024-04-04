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    В Махачкале арестовали троих подозреваемых в терроризме. ФСБ видит связь с нападением на «Крокус»

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    8 комментариев

    Суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в участии в террористической организации, сообщает 4 апреля РБК со ссылкой на Верховный суд Дагестана. Об этой мере просило следствие.

    Напомним, 31 марта в ходе контртеррористической операции в Дагестане были задержаны трое человек (в Каспийске и Махачкале) — двое граждан Таджикистана и один уроженец Таджикистана с российским гражданством. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Позднее в ФСБ заявили, что задержанные в Дагестане участвовали в финансировании и обеспечении обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле». Также они готовили теракт в Каспийске.

    Как передает РБК, по версии следствия, не ранее февраля 2024 года двое из них незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему.

    Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу по 1 июня 2024 года включительно.

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    Арест подозреваемых в терроризмеМахачкала
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    Комментарии 8

    Гость04 Апр 2024 в 20:57
    Не было бы мигрантов , заказчиков и коррупционеров, не было бы жертв. Кто ответит?
    +1−0
    26416416104 Апр 2024 в 20:53
    Ох не там ищут...
    +2−1
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