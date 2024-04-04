В Махачкале арестовали троих подозреваемых в терроризме. ФСБ видит связь с нападением на «Крокус»

Суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в участии в террористической организации, сообщает 4 апреля РБК со ссылкой на Верховный суд Дагестана. Об этой мере просило следствие.
Напомним, 31 марта в ходе контртеррористической операции в Дагестане были задержаны трое человек (в Каспийске и Махачкале) — двое граждан Таджикистана и один уроженец Таджикистана с российским гражданством. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК).
Позднее в ФСБ заявили, что задержанные в Дагестане участвовали в финансировании и обеспечении обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле». Также они готовили теракт в Каспийске.
Как передает РБК, по версии следствия, не ранее февраля 2024 года двое из них незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу по 1 июня 2024 года включительно.