Перед операцией раненый Чибис успел позвонить жене

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения оставался в сознании, перед операцией успел позвонить супруге и успокоить её. Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона РИА Новости 5 апреля.

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению», — сказала она.



Прогнозы по срокам восстановления после нападения, по ее словам, делать рано, а сам Чибис настроен очень оптимистично.



«Как и всегда. В первую очередь рвется вернуться к работе», — отметила она.



Напомним, нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. Предполагаемый преступник допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство: по данным СК, он не был знаком с губернатором лично, но испытывал к нему неприязнь. Среди назначенных экспертиз психиатрическая: по данным «Ъ», совершить нападение якобы приказал голос в голове. Задержал подозреваемого 41-летний офицер ОМОН, его представят к награде. Сам Чибис сейчас в реанимационной палате после операции, утром он записал видео с благодарностями врачам.