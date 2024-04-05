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    Перед операцией раненый Чибис успел позвонить жене

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    11 комментариев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения оставался в сознании, перед операцией успел позвонить супруге и успокоить её. Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона РИА Новости 5 апреля.

    «Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению», — сказала она.

    Прогнозы по срокам восстановления после нападения, по ее словам, делать рано, а сам Чибис настроен очень оптимистично.

    «Как и всегда. В первую очередь рвется вернуться к работе», — отметила она.

    Напомним, нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. Предполагаемый преступник допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство: по данным СК, он не был знаком с губернатором лично, но испытывал к нему неприязнь. Среди назначенных экспертиз психиатрическая: по данным «Ъ», совершить нападение якобы приказал голос в голове. Задержал подозреваемого 41-летний офицер ОМОН, его представят к награде. Сам Чибис сейчас в реанимационной палате после операции, утром он записал видео с благодарностями врачам.

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    Комментарии 11

    Muzzy05 Апр 2024 в 10:44
    Ну это, как минимум, медаль
    Принять на себя подлый удар англосаксов, грудью и животом прикрыть образ президента, героически отзвониться жене, перенести сложнейшие и опаснейшие реанимационные мероприятия и с утра записать ролик из палаты со словами "...и снова в бой" - это пример настоящего мужества и бесстрашия!
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:40
    Информируйте о наличии аппетита. А то как то мало новостей
    +0−0
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