Подозреваемого в нападении на Чибиса задержал офицер ОМОН — участник СВО

Подробности нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и задержания подозреваемого рассказывает в своём телеграм-канале 5 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Спаситель получит награду.
Мужчина напал на Чибиса, когда тот выходил из здания ДК в Апатитах. В этот момент
«Важно отметить, что сотрудник ОМОН находился на мероприятии для участия в охране правопорядка и общественной безопасности, в связи с заявкой Мурманского УМВД», — отмечает Хинштейн.
Кроме того, на встрече губернатора с горожанами находились и сотрудники МО МВД «Апатитский».
«Росгвардеец, задержавший преступника, который напал на губернатора Андрея Чибиса, будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия», — подчеркивает Хинштейн.
Офицер ОМОН — лейтенант полиции, в настоящее время командир отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции. В органах правопорядка он служит с 2007 года. Женат, у него две маленькие дочери.
Напомним, нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. «Ъ» со ссылкой на источник в СКР сообщил, что задержанный — житель Апатитов, работает в РЖД, а совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Предполагаемый преступник уже допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство: по данным СК, он не был знаком с губернатором лично, но испытывал к нему неприязнь. Среди назначенных экспертиз — психиатрическая. Сам Чибис сейчас в реанимационной палате после операции, он пришёл в себя и записал видео с благодарностями врачам.