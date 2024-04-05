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    Подозреваемого в нападении на Чибиса задержал офицер ОМОН — участник СВО

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    39 комментариев

    Подробности нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и задержания подозреваемого рассказывает в своём телеграм-канале 5 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Спаситель получит награду.

    Мужчина напал на Чибиса, когда тот выходил из здания ДК в Апатитах. В этот момент 41-летний росгвардеец находился среди людей, следовавших за губернатором. Он мгновенно бросился к злодею, который всё ещё удерживал губернатора, и буквально отшвырнул его. Нападавший оказал сопротивление, и офицер применил оружие: сначала дал выстрел в воздух, затем ранил противника в ногу, скрутил и передал подоспевшим полицейским.

    «Важно отметить, что сотрудник ОМОН находился на мероприятии для участия в охране правопорядка и общественной безопасности, в связи с заявкой Мурманского УМВД», — отмечает Хинштейн.

    Кроме того, на встрече губернатора с горожанами находились и сотрудники МО МВД «Апатитский».

    «Росгвардеец, задержавший преступника, который напал на губернатора Андрея Чибиса, будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия», — подчеркивает Хинштейн.

    Офицер ОМОН — лейтенант полиции, в настоящее время командир отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции. В органах правопорядка он служит с 2007 года. Женат, у него две маленькие дочери.

    Напомним, нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. «Ъ» со ссылкой на источник в СКР сообщил, что задержанный — житель Апатитов, работает в РЖД, а совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Предполагаемый преступник уже допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство: по данным СК, он не был знаком с губернатором лично, но испытывал к нему неприязнь. Среди назначенных экспертиз — психиатрическая. Сам Чибис сейчас в реанимационной палате после операции, он пришёл в себя и записал видео с благодарностями врачам.

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    Комментарии 39

    Гость05 Апр 2024 в 10:10
    Почитал комментарии, как в канализации искупался.
    +0−3
    Гость05 Апр 2024 в 10:08
    Идея с голосами уже надоела, а вот неприязнь похожа на правду.
    Понимаю жителей Апатиты, хоть кто-то высказался.
    +1−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:00
    котик с лампой
    +1−0
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