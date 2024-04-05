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    Мурманский губернатор Андрей Чибис записал видео из больницы

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    26 комментариев

    В телеграм-канале губернатора Мурманской области Андрея Чибиса утром 5 апреля появилось видео из больницы. На нём — Чибис на больничной койке. Он рассказывает, что пришел в себя после операции и благодарит медиков, а также жителей региона и всех, кто переживал за него и поддерживал его.

    Губернатор Чибис

    «Огромное спасибо врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно», — сказал Чибис.

    Он настроен на дальнейшую активную работу после реабилитационного периода. «Сейчас буду восстанавливаться — и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо», — сказал мурманский губернатор.

    Вечером 4 апреля в Апатитах на Чибиса напал с ножом неизвестный. «Ъ» со ссылкой на источник в СКР сообщил, что задержанный — житель Апатитов, работает в РЖД, а совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Предполагаемый преступник (после оказания помощи в связи с ранением) уже допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство: по данным СК, он не был знаком с губернатором лично, но испытывал к нему неприязнь. Среди назначенных экспертиз — психиатрическая. Сам Чибис сейчас в реанимационной палате после операции. Всё, что известно, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 26

    Гость05 Апр 2024 в 10:52
    "Никого не жалко, никого
    Ни тебя, ни меня, ни его" С.Шнуров
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:46
    Скорейшего выздоровления Лучшему Губернатору северо-запада.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:31
    🤣🤣🤣🤣
    +0−0
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