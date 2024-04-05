Мурманский губернатор Андрей Чибис записал видео из больницы

В телеграм-канале губернатора Мурманской области Андрея Чибиса утром 5 апреля появилось видео из больницы. На нём — Чибис на больничной койке. Он рассказывает, что пришел в себя после операции и благодарит медиков, а также жителей региона и всех, кто переживал за него и поддерживал его.



«Огромное спасибо врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно», — сказал Чибис.

Он настроен на дальнейшую активную работу после реабилитационного периода. «Сейчас буду восстанавливаться — и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо», — сказал мурманский губернатор.

