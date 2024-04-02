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    МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

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    ГУ МЧС по Петербургу предупреждает о скором ухудшении погодных условий.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с.

    В Ленобласти, по данным МЧС, ждут осадки в виде дождя, днем на западе местами сильные. Продолжается рост уровней воды на большинстве гидрологических постов.

    «Фонтанка» рассказывала, что после аномально тёплого 1 апреля погода резко испортится, с середины недели возможен снег. Помимо сильного ветра, синоптики обещали туман. Подробный прогноз на каждый день читайте на «Фонтанке».

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