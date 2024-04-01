«Ночная температура в Петербурге нереальная». Колесов рассказал о юморе погоды и что она готовит потом (спойлер — снег)

Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов Поделиться Поделиться





Шутка природы сегодня удалась, основными предупреждениями по Ленинградской области и Петербургу являются грозы, град и усиление ветра. В области они уже местами наблюдаются, сообщает 1 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Вообще, погода сегодня рекордная.

«Ночная температура в Санкт-Петербурге сегодня нереальная + 10 градусов , она перекрыла экстремум + 4,6 градуса , наблюдавшийся в 2010 году, так что теперь 1 апреля в Санкт-Петербурге самая теплая ночь за весь ряд наблюдений», — пишет Колесов.



Днем тоже ожидается рекорд. Самое тёплое 1 апреля в Петербурге было в 2010 году — плюс 14,4 градуса , а сегодня в прогнозе плюс 17–18. Эти два рекорда обеспечат ещё один — среднесуточный. Сутки 1 апреля в 2024 году станут самыми теплыми в истории.

«Вот так сразу три экстремума температуры и перекроются, плюс грозы местами с градом. Ну что сказать, с 1 апреля, еще раз. Заметьте, смайликов не ставлю…» — отмечает Колесов.



Вчера тоже был рекорд, в итоге максимум дневной температуры для 31 марта в Санкт-Петербурге теперь составляет плюс 14,5 градуса.

Вообще, в последние 10 лет начало апреля в Петербурге было холодным. В прошлом году 1 апреля было плюс 1,7, в 2022 году — плюс 3,3, а ночью вообще до минус 5–6 градусов . «Так что в этом году просто летняя погода получается», — отмечает Колесов.



«Но рано ещё говорить о лете, гроза в начале апреля — это экзотика, должна же быть она в начале мая, а похолодание — вот оно, уже видно, один-два дня — и вернемся мы в зимнюю погоду. Конечно, это будет ненадолго, но куда от этого деться, снег и +1…+3 градуса днем очень реальны в Санкт-Петербурге на весть остаток недели», — отмечает синоптик.



Уже завтра придёт дождь, северо-восточный ветер начнет усиливаться до 8–13 м/с , а температура воздуха опустится до 5–7 градусов . Ну а с 3 апреля ждём переход от дождя к снегу.

