«Ночная температура в Петербурге нереальная». Колесов рассказал о юморе погоды и что она готовит потом (спойлер — снег)

Шутка природы сегодня удалась, основными предупреждениями по Ленинградской области и Петербургу являются грозы, град и усиление ветра. В области они уже местами наблюдаются, сообщает 1 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Вообще, погода сегодня рекордная.
«Ночная температура в Санкт-Петербурге сегодня нереальная +
Днем тоже ожидается рекорд. Самое тёплое 1 апреля в Петербурге было в 2010 году — плюс
«Вот так сразу три экстремума температуры и перекроются, плюс грозы местами с градом. Ну что сказать, с 1 апреля, еще раз. Заметьте, смайликов не ставлю…» — отмечает Колесов.
Вчера тоже был рекорд, в итоге максимум дневной температуры для 31 марта в Санкт-Петербурге теперь составляет плюс
Вообще, в последние 10 лет начало апреля в Петербурге было холодным. В прошлом году 1 апреля было плюс 1,7, в 2022 году — плюс 3,3, а ночью вообще до минус
«Но рано ещё говорить о лете, гроза в начале апреля — это экзотика, должна же быть она в начале мая, а похолодание — вот оно, уже видно, один-два дня — и вернемся мы в зимнюю погоду. Конечно, это будет ненадолго, но куда от этого деться, снег и
Уже завтра придёт дождь, северо-восточный ветер начнет усиливаться до