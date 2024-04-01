Апрель дразнит петербуржцев аномальным теплом, но не привыкайте — похолодает так, как давно не было

Апрель в Петербурге стартовал с аномального тепла — около +19 градусов в первый день месяца. Но счастье продлится недолго, и уже к концу рабочей неделе вернутся ночные заморозки, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Во вторник по северной периферии циклона в регион начнут поступать холодные воздушные массы. С середины недели температурный фон вернется в рамки климата, а затем окажется ниже средних многолетних значений. По ночам вернутся заморозки и гололедица, осадки перейдут в смешанную фазу, а в ночь на четверг местами возможно формирование временного снежного покрова», — говорит синоптик.



В понедельник, помимо 19-градусного тепла, в Петербурге ожидается гроза и кратковременные дожди. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный и подует со скоростью 3–8 м/с. При этом 1 апреля 2024 года — не самое теплое за последние несколько лет. Суточный рекорд этого дня принадлежит 2010 году с его +14,4 градуса.



2 апреля, во вторник, угроза дождей останется висеть над Петербургом. Ночью будет около +7 градусов, днем — не сильно теплее, от +6 до +8 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый.



Ночью в среду температура упадет до +1…+3 градусов. Такие значения столбики термометра покажут и днем. Временами возможны дожди с мокрым снегом, вечером — гололедица. Ветер сменит направление на северное.



В ночь на четверг, 4 апреля, придут заморозки до минус четырех. В начале дня ожидается кратковременный снег и гололедица. Днем — не более +2 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

Холоднее будет ночью в пятницу — температура опустится до -6 градусов, сохранится гололедица, но обойдется без осадков. Днем — около +4. Ветер юго-восточный 5–10 м/с.

