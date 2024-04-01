В Ростовской области задержали мужчину, который готовил теракт. Об этом 1 апреля сообщает 161.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

Житель Новошахтинска был участником террористической организации, которая запрещена в РФ, и готовился к новому «заданию».



«Установлено, что, находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем указанной террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах», — сообщают правоохранительные органы.

