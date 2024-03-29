Генштаб РФ: срочников весеннего призыва не будут направлять на СВО

Призванных на срочную службу в ВС РФ в рамках весеннего призыва не будут направлять в зону СВО. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский 29 марта в интервью газете «Красная звезда».
«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Бурдинский.
Что, впрочем, не гарантирует призывникам пребывания далеко от обстрелов и штурмовых групп ВСУ. Приграничные Белгородская, Брянская, Курская области не считаются зоной СВО, а значит, там призывники служить могут.
Срок срочной службы остается неизменным и составит один год. Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.
О том, как он будет проходить в Петербурге, «Фонтанка» подробно писала здесь. Военный комиссар Марат Урмансов рассказал о планах в ходе заседания городского правительства 26 марта.
В Петербурге за этот период планируют призвать 2500 человек. Для сравнения: столько же направили в ряды вооруженных сил в осеннюю кампанию 2023 года — это примерно 11% от всех горожан призывного возраста.
В интервью «Красной звезде» Бурдинский также напомнил, что с 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста в России повышен до 30 лет. Все призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, сняты с воинского учета призывников и переданы в запас, заявил Бурдинский.