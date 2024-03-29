Генштаб РФ: срочников весеннего призыва не будут направлять на СВО

Призванных на срочную службу в ВС РФ в рамках весеннего призыва не будут направлять в зону СВО. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский 29 марта в интервью газете «Красная звезда».



«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал Бурдинский.

Что, впрочем, не гарантирует призывникам пребывания далеко от обстрелов и штурмовых групп ВСУ. Приграничные Белгородская, Брянская, Курская области не считаются зоной СВО, а значит, там призывники служить могут.

