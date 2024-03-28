NYT: США передали России не все данные о готовившемся теракте, чтобы не выдать свои источники

Американские чиновники не поделились с Россией данными о планируемом теракте в «Крокус сити холле» в Красногорске. Причиной тому стали опасения, что Москва может раскрыть источники и методы работы американских спецслужб. Об этом 28 марта пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Взаимоотношения между США и Россией не позволили американской стороне делиться информацией о теракте в полном объеме. По словам источников среди высокопоставленных чиновников, в последние месяцы Вашингтон внимательно отслеживает деятельность террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в РФ). Тем не менее, американские спецслужбы в ходе мониторинга, в том числе с помощью электронного перехвата, информаторов и других средств, получили довольно конкретную информацию о планах готовившегося в РФ теракта, утверждает NYT.