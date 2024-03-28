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    NYT: США передали России не все данные о готовившемся теракте, чтобы не выдать свои источники

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    Американские чиновники не поделились с Россией данными о планируемом теракте в «Крокус сити холле» в Красногорске. Причиной тому стали опасения, что Москва может раскрыть источники и методы работы американских спецслужб. Об этом 28 марта пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    Взаимоотношения между США и Россией не позволили американской стороне делиться информацией о теракте в полном объеме. По словам источников среди высокопоставленных чиновников, в последние месяцы Вашингтон внимательно отслеживает деятельность террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в РФ). Тем не менее, американские спецслужбы в ходе мониторинга, в том числе с помощью электронного перехвата, информаторов и других средств, получили довольно конкретную информацию о планах готовившегося в РФ теракта, утверждает NYT.

    Однако из-за опасений раскрытия своих источников и методов США не предоставили РФ все данные.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The New York Times, призвал относиться с осторожностью к их материалам. По его словам, Кремлю ничего не известно о том, что спецслужбы США якобы не передали всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в «Крокусе», отмечает ТАСС.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, в результате трагедии погибли 143 человек. Задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, которые, как предполагается, непосредственно осуществили атаку. Накануне в Петербурге прошел концерт рок-группы «Пикник» в память о жертвах теракта.

    *ИГИЛ — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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