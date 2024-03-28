Журналистка Baltnews Светлана Бурцева арестована в Эстонии

В Эстонии арестована 57-летняя журналистка Светлана Бурцева по подозрению в нарушении санкционного законодательства — в работе на российские СМИ, сообщила газета Eesti Ekspress. По мнению адвоката, арест нарушает свободу прессы и свободу слова. Обвинение с этим не согласно. Суд второй инстанции взял время на раздумье.



Бурцева — гражданка Эстонии, жительница Таллина. По данным издания, она писала статьи и делала фотографии для русскоязычного агентства Baltnews, входящего в медиагруппу «Россия сегодня» и специализирующегося на новостях Эстонии, Литвы и Латвии. Журналистку задержали в начале марта, ее подозревают в нарушении санкций против России в связи с работой на российские СМИ.

