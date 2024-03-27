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    «В квартирах холодно». В доме на Пискаревском, куда прилетел БПЛА, жалуются на затянувшийся ремонт

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    В доме на Пискаревском проспекте, 161, после атаки БПЛА 2 марта так и не начали ремонтные работы в квартирах и не восстановили балконы, 27 марта пожаловались «Фонтанке» жильцы.

    «Балконы не восстанавливаются, у многих в квартирах холодно, и вопрос этот никак не решается», — рассказала «Фонтанке» читательница.

    По словам жильцов, больше всего досталось пенсионерке, которая живет на третьем этаже прямо над той квартирой, в которую врезался беспилотник. Там все еще не вставили окна, ветер задувает в соседние жилые квартиры.

    «Батарею на третьем этаже не поставили, отопления нет, в квартире 12 градусов», — рассказали жильцы.

    В квартире у пенсионерки разгромлена кухня, мебель, холодильник, пострадала ванная. «Она даже не может купить холодильник, потому что вот поставит она его, к ней придут делать ремонт, а ей даже перетащить его будет некуда. Когда будет ремонт в квартирах — никто никакой информации не дает. Вставили окна, и на этом все закончилось», — говорят жильцы.

    Напомним, 2 марта беспилотник врезался в пятиэтажку на Пискаревском проспекте, 161. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. 19 марта «Фонтанка» писала, что квартиры, которые пострадали от падения БПЛА, пока не удается полностью восстановить и при этом избежать проволочек.

    Кроме квартир, от удара беспилотника пострадали 23 автомобиля. Страховые компании отказали в выплатах их владельцам, отметив, что произошедшее не является страховым случаем. Возместить причиненный ущерб власти пообещали за счет города.

    О попытках получить компенсацию за поврежденные во время атаки БПЛА автомобили мы писали здесь.

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    Последствия атаки БПЛА
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