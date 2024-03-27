«В квартирах холодно». В доме на Пискаревском, куда прилетел БПЛА, жалуются на затянувшийся ремонт

В доме на Пискаревском проспекте, 161, после атаки БПЛА 2 марта так и не начали ремонтные работы в квартирах и не восстановили балконы, 27 марта пожаловались «Фонтанке» жильцы.



«Балконы не восстанавливаются, у многих в квартирах холодно, и вопрос этот никак не решается», — рассказала «Фонтанке» читательница.

По словам жильцов, больше всего досталось пенсионерке, которая живет на третьем этаже прямо над той квартирой, в которую врезался беспилотник. Там все еще не вставили окна, ветер задувает в соседние жилые квартиры.