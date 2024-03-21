«По степени повреждения». Власти отчитались о выплатах пострадавшим от прилета БПЛА на Пискаревском

Владельцев автомобилей, которые пострадали от прилета БПЛА на Пискаревском проспекте, до конца недели уведомят о дальнейших действиях. Об этом 21 марта сообщили в телеграм-канале администрации Красногвардейского района.

«Решение о выплатах владельцам транспортных средств, пострадавших от атаки беспилотника 2 марта, должно быть принято в ближайшее время», — уведомили районные власти. «Фонтанке» в администрации сказали, что все вопросы с автовладельцами решат до завтра, а выплаты будут определять «по степени повреждения».

От взрыва беспилотника пострадали 23 автомобиля, уточнили в администрации. Оценку ущерба транспортных средств уже завершили, проработали механизм компенсации и подготовили проекты распорядительных актов.

Кроме того, продолжается прием документов от пострадавших на выплату компенсации. По данным администрации, выплаты уже получили более 400 человек.

Ранее «Фонтанка» писала, что автовладельцы до сих пор не получили обещанных государством компенсаций, хотя поврежденные взрывом автомобили представители районных властей и эксперты осмотрели уже на следующий день после прилета БПЛА. Как рассказали петербуржцы, порядка 4 машин пострадали настолько, что восстанавливать их нецелесообразно.

Ранним утром 2 марта беспилотник врезался в пятиэтажку на Пискаревском проспекте, 161. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело.