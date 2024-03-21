«Нам сказали: слишком много проблем». Владельцы разбитых машин на Пискаревском, где упал БПЛА, до сих пор не получили компенсации

Автовладельцы, чьи машины в начале марта на Пискаревском проспекте разбил беспилотник, до сих пор не получили обещанных государством компенсаций. Об этом «Фонтанке» 21 марта рассказала собственница одного из пострадавших автомобилей.



«На прошлой неделе состоялось собрание, на котором были представители районных властей и города. Нам сказали: мы все оцениваем, никто вам не отказывает, но надо подождать: слишком много проблем. Сказали, что даже страховые берут на оценку страховых случаев 20 дней, а такой случай [как наш] вообще впервые. Выяснилось, что 3–4 машины вообще попадают под списание», — рассказала журналисту нашего издания Светлана. К какому заключению пришли эксперты относительно ее автомобиля, петербурженке пока еще тоже не объявили. «Будут вызывать и работать индивидуально», — поведала она.

