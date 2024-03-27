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    Концерт «Пикника» в БКЗ «Октябрьский» начался с минуты молчания

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    Музыканты группы «Пикник» перед выступлением в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объявили минуту молчания. Так зрители и члены коллектива почтили память погибших в результате теракта в «Крокусе».

    «Фонтанка.ру»

    «Минута молчания. В зале тишина», — передает корреспондент «Фонтанки». Все зрители встали.

    После этого концерт начался. Первой песней, прозвучавшей на вечере памяти, стала «Я — пущенная стрела». В ней есть такие строки:

    «Я — пущенная стрела,

    И нет зла в моeм сердце, но

    Кто-то должен будет упасть...

    Кто-то должен будет упасть...

    Кто-то должен будет упасть всe равно».

    «Фонтанка.ру»

    «Большой концертный зал «Октябрьский», группа «Пикник», оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова, организаторы концерта «Ева Фонд» благодарят вас за то, что вы сегодня вместе с нами. Все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке», — прозвучало со сцены до начала выступления коллектива.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» уже успела пообщаться со зрителями до концерта. Все сошлись на том, что отменять мероприятие было нельзя, напуганных тоже не было, а присутствие множества силовиков кого-то даже успокаивало.

    Сегодня в Петербурге выступают рок-группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический». Концерт проходит в главном концертном зале города — БКЗ «Октябрьский» — и начался в 19 часов. Свое сегодняшнее выступление музыканты посвятили памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Отправился в «Октябрьский» и корреспондент «Фонтанки». Обо всем, что происходит на концерте, рассказываем в режиме онлайн.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, погибли 140 человек.

    Задержаны 11 человек. Четверых мужчин, которые, по версии следствия, непосредственно осуществляли атаку, арестовали в ночь на 25 марта. В настоящее время арестованы 8 фигурантов дела.

    В Петербурге приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей.

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