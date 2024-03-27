Концерт «Пикника» в БКЗ «Октябрьский» начался с минуты молчания

Музыканты группы «Пикник» перед выступлением в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объявили минуту молчания. Так зрители и члены коллектива почтили память погибших в результате теракта в «Крокусе».

«Минута молчания. В зале тишина», — передает корреспондент «Фонтанки». Все зрители встали.

После этого концерт начался. Первой песней, прозвучавшей на вечере памяти, стала «Я — пущенная стрела». В ней есть такие строки:



«Я — пущенная стрела,

И нет зла в моeм сердце, но

Кто-то должен будет упасть...