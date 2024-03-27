Концерт «Пикника» в БКЗ «Октябрьский» начался с минуты молчания

Музыканты группы «Пикник» перед выступлением в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объявили минуту молчания. Так зрители и члены коллектива почтили память погибших в результате теракта в «Крокусе».
«Фонтанка.ру»
«Минута молчания. В зале тишина», — передает корреспондент «Фонтанки». Все зрители встали.
После этого концерт начался. Первой песней, прозвучавшей на вечере памяти, стала «Я — пущенная стрела». В ней есть такие строки:
«Я — пущенная стрела,
И нет зла в моeм сердце, но
Кто-то должен будет упасть...
Кто-то должен будет упасть...
Кто-то должен будет упасть всe равно».
«Фонтанка.ру»
«Большой концертный зал «Октябрьский», группа «Пикник», оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова, организаторы концерта «Ева Фонд» благодарят вас за то, что вы сегодня вместе с нами. Все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке», — прозвучало со сцены до начала выступления коллектива.
«Фонтанка» уже успела пообщаться со зрителями до концерта. Все сошлись на том, что отменять мероприятие было нельзя, напуганных тоже не было, а присутствие множества силовиков кого-то даже успокаивало.
Сегодня в Петербурге выступают рок-группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический». Концерт проходит в главном концертном зале города — БКЗ «Октябрьский» — и начался в 19 часов. Свое сегодняшнее выступление музыканты посвятили памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Отправился в «Октябрьский» и корреспондент «Фонтанки». Обо всем, что происходит на концерте, рассказываем в режиме онлайн.