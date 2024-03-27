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    «Самое охраняемое место в стране». Что происходит у БКЗ перед петербургским концертом «Пикника»

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    Зрители продолжают стягиваться к БКЗ «Октябрьский», где сегодня состоится концерт группы «Пикник». Силовики — наготове. Атмосферу перед началом выступления описывает корреспондент «Фонтанки».

    «Совсем не то, что было на Кристине Орбакайте. Полно журналистов, много полиции. Еще силовики с автоматами», — говорит он.

    Тем не менее в кого-то такое внимание даже вселяет уверенность. Петербуржцы поделились ожиданиями от концерта.

    «Я билеты купила еще 4 декабря, сразу как только первые билеты появлялись, конечно. Сначала настрой был праздничный, сейчас он именно в поддержку всех погибших, пострадавших. Вот очень много в интернете всяких неблагоприятных слов о концерте, но тут еще надо понимать. Есть мнение о том, что, может быть, сейчас не время, но мы как раз сейчас об этом говорили. Понятно, что каждый имеет свое право на мнение, но, тем не менее, сейчас забиться по домам и бояться чего-то — это одна из целей этого теракта. Собственно, цель — запугать население», — рассказала корреспонденту «Фонтанки» Галина, пришедшая на концерт.

    «Говоря объективно, сейчас это, наверное, одно из самых охраняемых мест в стране. Тут уж однозначно. Я выходила и маме сказала: не волнуйся, потому что если бы еще это чуть раньше, какие-то были сомнения, то сегодня однозначно нет», — подметила Евгения.

    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
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    Еще один наш собеседник — Димитрий. Говорит, что он военный в отставке, поэтому ничего не боится. Билеты купил еще до теракта в «Крокусе». Сергей и Наталья — поклонники «Пикника». Уверены, что концерт отменять было нельзя. «Если бы отменили, смотрелось бы гораздо хуже, наверное. Проявление слабости в какой-то степени», — считает Сергей.

    Зрительница Дарья купила билет на благотворительный концерт два дня назад. Она советует ничего не бояться, как в песне её любимой группы «Пикник»: «Ничего, ничего не бойся, Ни огня, ни звенящую тень»...

    Сегодня в Петербурге выступят рок-группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический». Концерт пройдет в главном концертном зале города — БКЗ «Октябрьский» — и начнется в 19 часов. Свое сегодняшнее выступление музыканты посвятили памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Отправился в «Октябрьский» и корреспондент «Фонтанки». Обо всем, что происходит на концерте, рассказываем в режиме онлайн.

    В зале ожидается аншлаг: в полдень 27 марта билеты на все 3 727 посадочных мест в «Октябрьском» выкуплены, в концертной афише на официальном сайте группы появилась отметка sold out (распродано). Самыми дорогими были билеты в партер, их продавали за 6 тысяч рублей. Ценник на балкон был традиционно ниже — от 3,1 тысячи рублей.

    Ранее БКЗ просил зрителей, которые передумали идти на концерт, принять решение до 19:00 26 марта. Всё из-за того, что площадка получала «большое количество обращений о возможности купить билет и поддержать мероприятие».

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, погибли 140 человек.

    Задержаны 11 человек. Четверых мужчин, которые, по версии следствия, непосредственно осуществляли атаку, арестовали в ночь на 25 марта. В настоящее время арестованы 8 фигурантов дела.

    В Петербурге приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей.

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