«Самое охраняемое место в стране». Что происходит у БКЗ перед петербургским концертом «Пикника»

«Совсем не то, что было на Кристине Орбакайте. Полно журналистов, много полиции. Еще силовики с автоматами», — говорит он.

Тем не менее в кого-то такое внимание даже вселяет уверенность. Петербуржцы поделились ожиданиями от концерта.



«Я билеты купила еще 4 декабря, сразу как только первые билеты появлялись, конечно. Сначала настрой был праздничный, сейчас он именно в поддержку всех погибших, пострадавших. Вот очень много в интернете всяких неблагоприятных слов о концерте, но тут еще надо понимать. Есть мнение о том, что, может быть, сейчас не время, но мы как раз сейчас об этом говорили. Понятно, что каждый имеет свое право на мнение, но, тем не менее, сейчас забиться по домам и бояться чего-то — это одна из целей этого теракта. Собственно, цель — запугать население», — рассказала корреспонденту «Фонтанки» Галина, пришедшая на концерт.