    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, вос

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.57eur100.41

    Птичий клин вернулся в Петербург с «импостером»

    2088
    2 комментария

    читатель «Фонтанки» Александр

    Необычную картину днем 27 марта запечатлел в Пушкинском районе Петербурга читатель «Фонтанки». В стройный птичий клин, летящий по небу, затесался самозванец.

    Вместе с перелетными птицами в небе над Пушкином летел самолет. «Железная птица» вписалась в клин птиц живых почти как родная, выбиваясь разве что размерами и цветом. Такая вот неожиданно случилась — гармония природы и творений рук человеческих.

    Весна активнее вступает в права, и в Петербург и Ленобласть с зимовок возвращается все больше перелетных птиц. Одними из первых в начале марта прилетели грачи. Чуть позже бёрдвотчеры заметили чибисов и жаворонков. А недавно — широконосок (плотоядных речных уток), гоголей и галок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПтицы
    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close