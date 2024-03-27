Птичий клин вернулся в Петербург с «импостером»

читатель «Фонтанки» Александр
Необычную картину днем 27 марта запечатлел в Пушкинском районе Петербурга читатель «Фонтанки». В стройный птичий клин, летящий по небу, затесался самозванец.
Вместе с перелетными птицами в небе над Пушкином летел самолет. «Железная птица» вписалась в клин птиц живых почти как родная, выбиваясь разве что размерами и цветом. Такая вот неожиданно случилась — гармония природы и творений рук человеческих.
Весна активнее вступает в права, и в Петербург и Ленобласть с зимовок возвращается все больше перелетных птиц. Одними из первых в начале марта прилетели грачи. Чуть позже бёрдвотчеры заметили чибисов и жаворонков. А недавно — широконосок (плотоядных речных уток), гоголей и галок.