В Петербурге резко прибавилось птиц. На фото редкость — хищная утка с сотнями «зубов» и странным клювом

Перелётные птицы начинают всё активнее возвращаться в наши края.
На месяц раньше обычного прилетел самец широконоски — хищной утки с сотнями «зубов», рассказал «Фонтанке» фотограф-натуралист Александр Спиридонов.
Широконоски — одни из наиболее плотоядных речных уток. Основу их питания составляют крохотные рачки, которых птицы процеживают с помощью языка и пластинок своего клюва. Клюв широконоски напоминает лопату, поэтому на английском она называется northern shoveler, от слова shovel — лопата, поясняет канал «Ушами филина». «Селезень широконоски уже в брачном наряде, шныряет в толпе уточек в Средней Невке», — пишет сам фотограф в сообществе «Птицы СПб и России».
Эти утки в Петербург заглядывают пролётом, а гнездятся в Ленинградской области. Тем не менее просмотреть на них близко, а уж тем более на самца в брачном наряде — большая редкость и удача. Самка и самец сильно отличаются друг от друга: у самца бело-коричневое тело и темно-зелёная голова с яркими жёлтыми глазами. Самка же «одета» классически по-утиному и имеет зелёное зеркальце.
Кроме того, в ЦПКиО на Елагином острове заметили вернувшихся гоголя и галку.