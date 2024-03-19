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    В Петербурге резко прибавилось птиц. На фото редкость — хищная утка с сотнями «зубов» и странным клювом

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    4 комментария
    Фото: Александр Спиридонов
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    Перелётные птицы начинают всё активнее возвращаться в наши края.

    На месяц раньше обычного прилетел самец широконоски — хищной утки с сотнями «зубов», рассказал «Фонтанке» фотограф-натуралист Александр Спиридонов.

    Широконоски — одни из наиболее плотоядных речных уток. Основу их питания составляют крохотные рачки, которых птицы процеживают с помощью языка и пластинок своего клюва. Клюв широконоски напоминает лопату, поэтому на английском она называется northern shoveler, от слова shovel — лопата, поясняет канал «Ушами филина». «Селезень широконоски уже в брачном наряде, шныряет в толпе уточек в Средней Невке», — пишет сам фотограф в сообществе «Птицы СПб и России».

    Эти утки в Петербург заглядывают пролётом, а гнездятся в Ленинградской области. Тем не менее просмотреть на них близко, а уж тем более на самца в брачном наряде — большая редкость и удача. Самка и самец сильно отличаются друг от друга: у самца бело-коричневое тело и темно-зелёная голова с яркими жёлтыми глазами. Самка же «одета» классически по-утиному и имеет зелёное зеркальце.

    Кроме того, в ЦПКиО на Елагином острове заметили вернувшихся гоголя и галку.

    Фото: Александр Спиридонов

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    Комментарии 4

    Komarinsk201919 Мар 2024 в 15:18
    Спасибо, очень интересно, люблю птичек
    +0−0
    Игoрь19 Мар 2024 в 15:00
    Широконоска - хищная птица?)) вот это новость)
    +1−1
    bugs-bunny19 Мар 2024 в 14:58
    Это надо ж, фотографа впервые на Ф не обозвали "бердвотчером" !
    +1−1
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