В Петербурге вдвое выросло число «террористических» преступлений, и дело не в мигрантах

Количество зафиксированных преступлений террористической направленности в Петербурге выросло более чем вдвое за 2023 год. Об этом в среду, 27 марта, сообщили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.



Растет количество дел в том числе за оправдание терроризма и призывы к терроризму, основанием для которых могут быть посты в соцсетях. Одновременно с этим значительно сократилось количество преступлений, совершенных иностранцами.



Так, за 2023 год, по данным аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, в городе зафиксировано 47 преступлений террористической направленности. Годом ранее было 21. Значительный рост наблюдается не в области совершения терактов, а в связи с высказываниями по этому поводу: это наказания за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Кроме этого, людей привлекали за содействие террористической деятельности (205.1): поводом для этого может быть, например, денежный перевод.

