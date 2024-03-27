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    В Петербурге вдвое выросло число «террористических» преступлений, и дело не в мигрантах

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    Количество зафиксированных преступлений террористической направленности в Петербурге выросло более чем вдвое за 2023 год. Об этом в среду, 27 марта, сообщили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.

    Растет количество дел в том числе за оправдание терроризма и призывы к терроризму, основанием для которых могут быть посты в соцсетях. Одновременно с этим значительно сократилось количество преступлений, совершенных иностранцами.

    Так, за 2023 год, по данным аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, в городе зафиксировано 47 преступлений террористической направленности. Годом ранее было 21. Значительный рост наблюдается не в области совершения терактов, а в связи с высказываниями по этому поводу: это наказания за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Кроме этого, людей привлекали за содействие террористической деятельности (205.1): поводом для этого может быть, например, денежный перевод.

    Количество преступлений экстремистской направленности остаётся практически на прежнем уровне — отмечают в аппарате уполномоченного по правам человека. За 2023 год зафиксировано 36 таких случаев, годом ранее — 31.

    Число преступлений, совершённых иностранными гражданами сократилось на 455. По итогам минувшего года насчитали 2675 таких деяний, а за 2022 — 3130.

    При этом увеличилось количество преступлений в отношений иностранных граждан и лиц без гражданства (например, нападений на них): 1277 случаев против 1189 за год до этого.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что МВД считает уровень преступности в Петербурге ниже российского, а долю преступлений, совершенных иностранцами, оценивает в 10%.

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