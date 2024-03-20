Плугин: на мигрантов в Петербурге приходится 10% от общего количества расследуемых преступлений

От общего количества расследованных преступлений в Петербурге на мигрантов приходятся 10%. Такие данные 20 марта в ходе отчета о работе регуправления МВД за 2023 год перед Заксобранием назвал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.
«Мигранты продолжают оказывать значительное влияние на оперативную обстановку, от общего количества расследованных преступлений на них приходится 10%», — сказал Плугин.
Он добавил, что в 2023 году было пресечено более 76 тысяч административных правонарушений, связанных с пребыванием, проживанием и трудовой занятостью на территории Санкт-Петербурга.
«Успешно используются механизмы удаления нарушителей за пределы страны с одновременным закрытием въезда. Выдворены почти 5 тысяч человек, закрыт въезд более 11 тысячам иностранцев», — добавил начальник ГУ МВД.
Вместе с тем количество выявленных преступлений по фактам незаконной постановки на учет иностранцев по месту пребывания увеличилось на 75% — это почти 3800 преступлений.
Плугин озвучил данные, согласно которым в 6 раз больше выявлено уголовно наказуемых фактов организации незаконной миграции. Практически все они совершены в групповых формах соучастия.
«За прошедший год отмечено сокращение криминальных проявлений со стороны
иностранцев на 15,5%. Но сразу скажу, несмотря на данные статистических показателей, говорить о сокращении так называемой иностранной преступности несколько преждевременно, ведь они формируются на основе раскрытых преступлений, где иностранный гражданин или лицо без гражданства установлено», — добавил спикер.