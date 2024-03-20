ГУ МВД: в Петербурге уровень преступности ниже среднероссийского

В Петербурге уровень преступности на 100 тысяч человек остается ниже общероссийского. Об этом 20 марта в ходе отчета о работе регионального управления МВД перед Заксобранием рассказал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. «Принимаемые совместно с другими правоохранительными органами меры позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой в городе и по ряду позиций добиться ее улучшения», — рассказал Плугин. В Петербурге уровень преступности на 100 тысяч населения равен 1197 преступлениям против 1329 в среднем по России.

По словам спикера, в 2023 году совершено меньше убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных и автомобилей.

