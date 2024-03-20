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    ГУ МВД: в Петербурге уровень преступности ниже среднероссийского

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    В Петербурге уровень преступности на 100 тысяч человек остается ниже общероссийского. Об этом 20 марта в ходе отчета о работе регионального управления МВД перед Заксобранием рассказал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

    «Принимаемые совместно с другими правоохранительными органами меры позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой в городе и по ряду позиций добиться ее улучшения», — рассказал Плугин.

    В Петербурге уровень преступности на 100 тысяч населения равен 1197 преступлениям против 1329 в среднем по России.

    По словам спикера, в 2023 году совершено меньше убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных и автомобилей.

    «Тенденция сокращения наиболее опасных видов криминальных посягательств отмечается уже несколько лет. Одновременно повысилась общая эффективность в раскрытии преступлений. Выше 94% результативность установления виновных по убийствам, разбойным нападениям, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью и изнасилованиям», — пояснил Плугин.

    Всего за 2023 год было выявлено более 17,3 тысячи лиц, совершивших преступления. Из них почти 5,5 тысячи изобличены в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В суд было направлено свыше 1 тысячи уголовных дел по преступлениям прошлых лет. Кроме того, были установлены виновные в 500 тяжких и особо тяжких преступлениях этой категории.

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    Комментарии 17

    Гость20 Мар 2024 в 12:05
    Кринж!
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