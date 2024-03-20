ГУ МВД: в Петербурге уровень преступности ниже среднероссийского

В Петербурге уровень преступности на 100 тысяч человек остается ниже общероссийского. Об этом
«Принимаемые совместно с другими правоохранительными органами меры позволили сохранить контроль над оперативной обстановкой в городе и по ряду позиций добиться ее улучшения», — рассказал Плугин.
В Петербурге уровень преступности на 100 тысяч населения равен
По словам спикера, в 2023 году совершено меньше убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных и автомобилей.
«Тенденция сокращения наиболее опасных видов криминальных посягательств отмечается уже несколько лет. Одновременно повысилась общая эффективность в раскрытии преступлений. Выше 94% результативность установления виновных по убийствам, разбойным нападениям, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью и изнасилованиям», — пояснил Плугин.
Всего за 2023 год было выявлено более