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    Поля у «Экспофорума» застроят жильем. Смольный одобрил проект «Группы ЛСР»

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    Комитет по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) разрешил структуре «Группы ЛСР» АО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт Петербурга» построить жилье возле «Экспофорума». Согласно заключению, размещенному на сайте ведомства, на участке между Пулковским и Петербургским шоссе планируется возведение многоквартирных жилых домов, гаражей (автостоянки), школы и детских садов. Высота застройки составит 13–18 м (4–6 этажей).

    «Группа ЛСР» купила участок возле «Экспофорума» площадью 57,9 га в 2021 году у ТОО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадёжными активами «Халык Проект». По оценке аналитиков NF Group, которые приводит «Деловой Петербург», стоимость может составлять 8,4 млрд рублей.

    Проект с названием «Пулково Lake» включает в себя строительство 360 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 198,4 тыс. кв. м жилья. Приступить к работам застройщик намерен в 2025 году, а завершить — в 2031–м.

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