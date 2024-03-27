Поля у «Экспофорума» застроят жильем. Смольный одобрил проект «Группы ЛСР»

Комитет по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) разрешил структуре «Группы ЛСР» АО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт Петербурга» построить жилье возле «Экспофорума». Согласно заключению, размещенному на сайте ведомства, на участке между Пулковским и Петербургским шоссе планируется возведение многоквартирных жилых домов, гаражей (автостоянки), школы и детских садов. Высота застройки составит
«Группа ЛСР» купила участок возле «Экспофорума» площадью
Проект с названием «Пулково Lake» включает в себя строительство