Поля у «Экспофорума» застроят жильем. Смольный одобрил проект «Группы ЛСР»

Комитет по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) разрешил структуре «Группы ЛСР» АО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт Петербурга» построить жилье возле «Экспофорума». Согласно заключению, размещенному на сайте ведомства, на участке между Пулковским и Петербургским шоссе планируется возведение многоквартирных жилых домов, гаражей (автостоянки), школы и детских садов. Высота застройки составит 13–18 м ( 4–6 этажей ).



«Группа ЛСР» купила участок возле «Экспофорума» площадью 57,9 га в 2021 году у ТОО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадёжными активами «Халык Проект». По оценке аналитиков NF Group, которые приводит «Деловой Петербург», стоимость может составлять 8,4 млрд рублей.