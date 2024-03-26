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    В Стамбуле задержали 17 человек, подозреваемых в работе на ИГИЛ*. Еще десятерых ищут

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    Полиция Стамбула задержала несколько человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ*). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT 26 марта.

    Генпрокуратура Стамбула выдала ордеры на задержание и арест 27 человек, передает телеканал. Ранее появились данные, что они ведут деятельность внутри Турции. В ходе рейда были задержаны 17 человек, поиски остальных десяти подозреваемых продолжаются.

    РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet также сообщает, что в Турции изучили данные по нападавшим в «Крокус Сити Холле», побывавшим в Турции, власти информируют Москву и готовы к обмену информацией для противостояния терроризму.

    О том, что ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» несет «Исламское государство — Хорасан», писала газета The New York Times, а также ряд других американских СМИ. Об этом же сообщал президент Франции Эммануэль Макрон. По словам официальных лиц, эта организация — филиал группировки, базирующийся в Афганистане.

    *ИГИЛ — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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