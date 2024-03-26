В Стамбуле задержали 17 человек, подозреваемых в работе на ИГИЛ*. Еще десятерых ищут

Полиция Стамбула задержала несколько человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ*). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT 26 марта .



Генпрокуратура Стамбула выдала ордеры на задержание и арест 27 человек , передает телеканал. Ранее появились данные, что они ведут деятельность внутри Турции. В ходе рейда были задержаны 17 человек , поиски остальных десяти подозреваемых продолжаются.



РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet также сообщает, что в Турции изучили данные по нападавшим в «Крокус Сити Холле», побывавшим в Турции, власти информируют Москву и готовы к обмену информацией для противостояния терроризму.

