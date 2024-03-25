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    Полиция Петербурга распространила видео с извинениями Николая Конашенка

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    Полиция Петербурга распространила видео, в котором задержанный Николай Конашенок извиняется за свои посты в соцсетях о теракте в «Крокус сити холле». Ролик поступил в редакцию «Фонтанки» от пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти вечером 25 марта.

    В кадре — задержанный в Пулково Николай Конашенок. Он пересказывает свои посты в Facebook* (запрещен в РФ), затем извиняется. «Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление», — отметил он.

    пресс-служба гу мвд по петербургу и ленобласти

    Конашенок неэтично высказался о теракте в «Крокусе», его посты проверяют на экстремизм. Петербуржец собирался вылететь в Ереван, но был задержан сотрудниками центра «Э» в Пулково.

    После высказываний Конашенка его жена Роксана Шатуновская покинула пост генерального директора «Новой Голландии».

    *запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta**

    ** Признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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