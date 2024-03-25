Полиция Петербурга распространила видео с извинениями Николая Конашенка

Полиция Петербурга распространила видео, в котором задержанный Николай Конашенок извиняется за свои посты в соцсетях о теракте в «Крокус сити холле». Ролик поступил в редакцию «Фонтанки» от пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти вечером 25 марта.



В кадре — задержанный в Пулково Николай Конашенок. Он пересказывает свои посты в Facebook* (запрещен в РФ), затем извиняется. «Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление», — отметил он.