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    Посты задержанного в Пулково Николая Конашенка проверят на экстремизм

    1963
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    Посты в соцсетях Николая Конашенка проверят на экстремизм. Петербуржца задержали сотрудники центра «Э». Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 25 марта.

    41-летнего петербуржца доставили в отдел позиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Конашенка задержали в Пулково вечером 25 марта. Мужчина собирался вылететь из петербургского аэропорта в Ереван. Этому предшествовало сообщение его жены Роксаны Шатуновской об увольнении с поста генерального директора «Новой Голландии». Поводом стали неэтичные высказывания супруга в соцсетях. Конашенок неэтично высказался о теракте в «Крокусе». Это вызвало волну негодования у пользователей, в том числе в патриотических телеграм-каналах.

    Шатуновская добавила, что уходит с работы «по обоюдному согласию» с руководством. Она соболезнует родственникам погибших и пострадавших в теракте, но «остается с семьей».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Конашенок
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