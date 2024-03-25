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    Генпрокуратура после теракта в «Крокусе» хочет актуализировать паспорта безопасности объектов

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    Генпрокурор РФ Игорь Краснов после теракта в «Крокус Сити Холле» считает необходимым актуализировать паспорта безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Об этом он заявил 25 марта на совещании с президентом России Владимиром Путиным по мерам после теракта.

    Глава надзорного ведомства считает, что масштаб теракта оказался «несопоставим с положениями законодательства о безопасности на подобных объектах».

    «С учетом значительного повышения уровня террористических угроз <...> необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Мы в ближайшее время это сделаем», — цитирует слова Краснова ТАСС.

    Напомним, ранее на том же совещании президент России заявил, что спецслужбам и правоохранительным органам нужно получить ответы на целый ряд вопросов.

    «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», — сказал Путин.

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным, в теракте погибли 139 человек, в том числе три ребенка. В крайне тяжелом состоянии остаются восемь взрослых пострадавших и один ребенок.

    В ходе расследования теракта были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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