Генпрокуратура после теракта в «Крокусе» хочет актуализировать паспорта безопасности объектов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов после теракта в «Крокус Сити Холле» считает необходимым актуализировать паспорта безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Об этом он заявил 25 марта на совещании с президентом России Владимиром Путиным по мерам после теракта.



Глава надзорного ведомства считает, что масштаб теракта оказался «несопоставим с положениями законодательства о безопасности на подобных объектах».

«С учетом значительного повышения уровня террористических угроз <...> необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Мы в ближайшее время это сделаем», — цитирует слова Краснова ТАСС.

