Мойка на Мойке. Коммунальщики вместе с улицами приводят в порядок припаркованные авто

читатель «Фонтанки»
Необычную картину заметил в центре Петербурга читатель «Фонтанки». Кусочек весенней уборки вместе с улицами достался и припаркованным на них автомобилям.
На набережной Мойки, 95, днем 25 марта сотрудники коммунальных служб города, судя по всему, мыли набережную. А заодно намыли и стоявшие на ней легковые машины. В кадр попало, как один сотрудник орудует мойкой, ополаскивая спереди черный «Пежо», а второй протирает тряпкой капот соседней машины.
«Коммунальные службы приводят в порядок не только город, но и личный автотранспорт», — прокомментировал очевидец.
За сегодняшний день это уже второе видео о чистоте с Мойки. Немногим ранее возле Красного моста корреспондент «Фонтанки» застал банные процедуры ворон. Между тем в Петербурге началась масштабная уборка города после зимы.