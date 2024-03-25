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    Мойка на Мойке. Коммунальщики вместе с улицами приводят в порядок припаркованные авто

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    10 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    Необычную картину заметил в центре Петербурга читатель «Фонтанки». Кусочек весенней уборки вместе с улицами достался и припаркованным на них автомобилям.

    На набережной Мойки, 95, днем 25 марта сотрудники коммунальных служб города, судя по всему, мыли набережную. А заодно намыли и стоявшие на ней легковые машины. В кадр попало, как один сотрудник орудует мойкой, ополаскивая спереди черный «Пежо», а второй протирает тряпкой капот соседней машины.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Коммунальные службы приводят в порядок не только город, но и личный автотранспорт», — прокомментировал очевидец.

    За сегодняшний день это уже второе видео о чистоте с Мойки. Немногим ранее возле Красного моста корреспондент «Фонтанки» застал банные процедуры ворон. Между тем в Петербурге началась масштабная уборка города после зимы.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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