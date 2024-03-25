Гигиена превыше всего. Вороны открыли купальный сезон на льдине посреди Мойки

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Не успел с петербургских рек окончательно сойти лёд, а в городе уже открыли купальный сезон. Банные процедуры ворон запечатлел 25 марта в центре Петербурга корреспондент «Фонтанки».
Ворона устроила омовения не где-нибудь в луже, а прямо посреди реки Мойки, на льдине возле Красного моста. Птица увлеченно плескалась в холодной воде, затем принялась начищать клюв о лёд, после чего уступила банное место следующей вороне.
В Петербурге уже неделю можно наблюдать ледоход на реках — в городе стабилизируются плюсовые температуры. Хотя на Финском заливе еще держится ледяная корочка. Погода в последнюю марта польет петербуржцев дождем, а температура к концу месяца, как ожидается, превысит климатическую норму.