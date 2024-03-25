    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    752мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.61eur100.22

    Гигиена превыше всего. Вороны открыли купальный сезон на льдине посреди Мойки

    526
    обсудить

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Не успел с петербургских рек окончательно сойти лёд, а в городе уже открыли купальный сезон. Банные процедуры ворон запечатлел 25 марта в центре Петербурга корреспондент «Фонтанки».

    Ворона устроила омовения не где-нибудь в луже, а прямо посреди реки Мойки, на льдине возле Красного моста. Птица увлеченно плескалась в холодной воде, затем принялась начищать клюв о лёд, после чего уступила банное место следующей вороне.

    В Петербурге уже неделю можно наблюдать ледоход на реках — в городе стабилизируются плюсовые температуры. Хотя на Финском заливе еще держится ледяная корочка. Погода в последнюю марта польет петербуржцев дождем, а температура к концу месяца, как ожидается, превысит климатическую норму.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургВороныПтицы
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close