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    Погода замочит петербуржцев в последнюю неделю марта. Но температура — выше нормы

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    3 комментария

    Почти каждый день на этой рабочей неделе Петербург встретит дождем, а к концу марта температура прыгнет выше климатической нормы. Такую погоду городу на Неве подарят циклоны, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в понедельник, 25 марта.

    «Сегодня — уходящий на юго-запад Архангельской области [циклон], во вторник и в среду, а также в пятницу — атлантические, с запада. Так что будет тепло, а дожди вероятны практически каждый день, за исключением четверга, когда за погоду региона будет отвечать небольшой гребень повышенного атмосферного давления», — прогнозирует Леус.

    25 марта будет облачно, местами небольшие осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +5. Западный ветер подует со скоростью 4–9 м/с.

    В ночь на вторник в город придут заморозки до -2 градусов. Ближе к вечеру 26 марта Петербург снова настигнут дожди. Температура днем — около +6…+8 градусов. Ветер южный, 3–8 м/с.

    Ночью в среду ожидается до +3, а днем, предположительно, потеплеет до +11 градусов, временами дожди. Ветер южный, 2–7 м/с.

    Четверг, 28 марта, пройдет без осадков. Ночью будет около +3…+5 градусов, а дневная температура поднимется до +13 — это будет самый теплый день на неделе. Ветер южный, 3–8 м/с.

    В ночь на пятницу столбики термометров покажут около +6, днем — примерно +9…+11 и снова дождь. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

    Атмосферное давление в начале недели будет расти и достигнет 759 мм рт. ст. к середине недели, а затем упадет до 752 мм рт. ст.

    По предварительному прогнозу, в выходные также не избежать дождей, а температурный фон хоть и понизится, но пока продолжит превышать климатическую норму.

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    Комментарии 3

    Гость25 Мар 2024 в 11:29
    Хороший юмор, Лен )
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