Погода замочит петербуржцев в последнюю неделю марта. Но температура — выше нормы

Почти каждый день на этой рабочей неделе Петербург встретит дождем, а к концу марта температура прыгнет выше климатической нормы. Такую погоду городу на Неве подарят циклоны, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в понедельник,
«Сегодня — уходящий на юго-запад Архангельской области [циклон], во вторник и в среду, а также в пятницу — атлантические, с запада. Так что будет тепло, а дожди вероятны практически каждый день, за исключением четверга, когда за погоду региона будет отвечать небольшой гребень повышенного атмосферного давления», — прогнозирует Леус.
25 марта будет облачно, местами небольшие осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +5. Западный ветер подует со скоростью
В ночь на вторник в город придут заморозки до
Ночью в среду ожидается до +3, а днем, предположительно, потеплеет до
Четверг, 28 марта, пройдет без осадков. Ночью будет около
В ночь на пятницу столбики термометров покажут около +6, днем — примерно +9…+11 и снова дождь. Ветер юго-восточный,
Атмосферное давление в начале недели будет расти и достигнет
По предварительному прогнозу, в выходные также не избежать дождей, а температурный фон хоть и понизится, но пока продолжит превышать климатическую норму.