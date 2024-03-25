Погода замочит петербуржцев в последнюю неделю марта. Но температура — выше нормы

Почти каждый день на этой рабочей неделе Петербург встретит дождем, а к концу марта температура прыгнет выше климатической нормы. Такую погоду городу на Неве подарят циклоны, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в понедельник, 25 марта .



«Сегодня — уходящий на юго-запад Архангельской области [циклон], во вторник и в среду, а также в пятницу — атлантические, с запада. Так что будет тепло, а дожди вероятны практически каждый день, за исключением четверга, когда за погоду региона будет отвечать небольшой гребень повышенного атмосферного давления», — прогнозирует Леус.

