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    Теракт в Crocus City Hall

    Уходящая зимняя роскошь. Петербуржцы наблюдают за ледоходом и гуляют по льду Финского залива

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    Ледоход в Петербурге можно наблюдать уже неделю. Плюсовые температуры с уверенностью берут верх, поэтому некоторые участки рек уже свободны ото льда. Например, сегодня, 24 марта, даже ночью синоптики прогнозируют не меньше +3 градусов.

    В то же время на Финском заливе ледяная корочка еще держится — это видно, например, по веб-камере на Лахта Центре.

    Фото: скриншот видео с сайта geocam.ru
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    Фотограф «Фонтанки» встретил у небоскреба толпы гуляющих по льду людей.

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В центре города, у стрелки Васильевского острова, в течение дня можно было наблюдать спокойно плывущие по воде остатки зимней роскоши.

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    К вечеру льда практически не осталось. Такой вывод можно сделать, понаблюдав за реками с веб-камер на шпиле Адмиралтейства, на проспекте Добролюбова у крейсера «Аврора».

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    Солнце у Петропавловской крепости заходило уже над чистой Невой. Такой закат можно было наблюдать с веб-камер Европейского университета в Петербурге на набережной Кутузова.

    Видеокамеры в гавани Васильевского острова тоже показывают поверхность, уже свободную ото льда.

    Синоптики прогнозируют, что ближайшие 10 дней температура не опустится ниже нуля.

    Ранее МЧС предупредило, что завтра, 25 марта, в Петербурге ожидается сильный туман с видимостью 500–1000 метров.

    Фото: скриншот видео с сайта geocam.ru

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    ЛедоходФинский залив
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