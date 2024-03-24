Уходящая зимняя роскошь. Петербуржцы наблюдают за ледоходом и гуляют по льду Финского залива

Ледоход в Петербурге можно наблюдать уже неделю. Плюсовые температуры с уверенностью берут верх, поэтому некоторые участки рек уже свободны ото льда. Например, сегодня, 24 марта, даже ночью синоптики прогнозируют не меньше +3 градусов.



В то же время на Финском заливе ледяная корочка еще держится — это видно, например, по веб-камере на Лахта Центре.