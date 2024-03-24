Уходящая зимняя роскошь. Петербуржцы наблюдают за ледоходом и гуляют по льду Финского залива

Ледоход в Петербурге можно наблюдать уже неделю. Плюсовые температуры с уверенностью берут верх, поэтому некоторые участки рек уже свободны ото льда. Например, сегодня, 24 марта, даже ночью синоптики прогнозируют не меньше +3 градусов.
В то же время на Финском заливе ледяная корочка еще держится — это видно, например, по веб-камере на Лахта Центре.
Фотограф «Фонтанки» встретил у небоскреба толпы гуляющих по льду людей.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В центре города, у стрелки Васильевского острова, в течение дня можно было наблюдать спокойно плывущие по воде остатки зимней роскоши.
К вечеру льда практически не осталось. Такой вывод можно сделать, понаблюдав за реками с веб-камер на шпиле Адмиралтейства, на проспекте Добролюбова у крейсера «Аврора».
Солнце у Петропавловской крепости заходило уже над чистой Невой. Такой закат можно было наблюдать с веб-камер Европейского университета в Петербурге на набережной Кутузова.
Видеокамеры в гавани Васильевского острова тоже показывают поверхность, уже свободную ото льда.
Синоптики прогнозируют, что ближайшие 10 дней температура не опустится ниже нуля.
Ранее МЧС предупредило, что завтра, 25 марта, в Петербурге ожидается сильный туман с видимостью 500–1000 метров.