Сезон уборки стартовал. Петербуржцев предупредили о начале полномасштабной мойки города

Дорожные предприятия Петербурга приступили к полномасштабной мойке города. В понедельник, 25 марта, на улицы вышли почти 2 тысячи специалистов, другие принимают заявки от горожан по телефону «горячей линии».
Как сообщили в комитете по благоустройству города, сегодня на линии 662 машины и 975 работников ручного труда дорожных предприятий. Они замывают поверхности магистралей и тротуаров, ограждения, остановки общественного транспорта. Еще 927 садовников прометают газоны и парки от песка и прошлогодних листьев, вывозят мусор с помощью 263 единиц техники.
«С конца февраля израсходовано уже почти 80 тыс. кубометров воды. На полигон вывезено почти 980 кубометров мусора и 2900 тонн смёта», — говорится в сообщении. С прошлой недели «Водоканал Санкт-Петербурга» открыл для спецтехники пункты отпуска воды. Сейчас за сутки ее уходит порядка 6–7 тыс. кубометров.
«Дежурная служба комитета по благоустройству принимает звонки в круглосуточном режиме по телефону 314-60-13», — напомнили в ведомстве.
С наступлением тепла уборка в Петербурге происходит активнее. При этом сегодня в городе ожидается ухудшение погодных условий. Днем будет облачно, местами небольшие осадки. Столбики термометров поднимутся до +5. Западный ветер подует со скоростью 4–9 м/с.