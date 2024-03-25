Сезон уборки стартовал. Петербуржцев предупредили о начале полномасштабной мойки города

Дорожные предприятия Петербурга приступили к полномасштабной мойке города. В понедельник, 25 марта, на улицы вышли почти 2 тысячи специалистов, другие принимают заявки от горожан по телефону «горячей линии».



Как сообщили в комитете по благоустройству города, сегодня на линии 662 машины и 975 работников ручного труда дорожных предприятий. Они замывают поверхности магистралей и тротуаров, ограждения, остановки общественного транспорта. Еще 927 садовников прометают газоны и парки от песка и прошлогодних листьев, вывозят мусор с помощью 263 единиц техники.