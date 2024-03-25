В Ленобласти растет спрос на квартиры-студии, а на однушки — снижается

С начала года спрос на студии в некоторых жилых проектах Ленинградской области вырос на 5%. Как рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, параллельно продажи однокомнатных квартир снизились на 8%.
При этом на юге и на севере агломерации малогабаритное жилье покупают по-разному. Так, по словам Марии Орловой, на севере студии приобретают чаще всего в качестве первого жилья — здесь популярны варианты в 24–26 кв. м, с двумя окнами и возможностью зонирования. На юге же, наоборот, востребованы более компактные студии в 20–24 кв. м, и их покупают прежде всего в инвестиционных целях.
— Особенно востребованы студии в проектах на юге Петербургской агломерации, — говорит она. — Например, в Лаголово доля спроса на них сейчас составляет 15%, тогда как по итогам 2023 года была в районе 10%. Во Всеволожске мы таких тенденций не наблюдаем. Что касается однокомнатных квартир, то их доля в продажах в южных локациях сократилась на 8% (с 26% до 18%), а в северных — всего на 3%.
В то же время, как подчеркивает эксперт, спрос на классические двухкомнатные квартиры по итогам года вырос на 12% и составил 35%, тогда как в 2023 году эта доля была 23%.
Также 60–70% продаж в обеих локациях приходится на классические многокомнатные и европланировки.