    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22

    В Ленобласти растет спрос на квартиры-студии, а на однушки — снижается

    152
    обсудить

    С начала года спрос на студии в некоторых жилых проектах Ленинградской области вырос на 5%. Как рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, параллельно продажи однокомнатных квартир снизились на 8%.

    При этом на юге и на севере агломерации малогабаритное жилье покупают по-разному. Так, по словам Марии Орловой, на севере студии приобретают чаще всего в качестве первого жилья — здесь популярны варианты в 24–26 кв. м, с двумя окнами и возможностью зонирования. На юге же, наоборот, востребованы более компактные студии в 20–24 кв. м, и их покупают прежде всего в инвестиционных целях.

    — Особенно востребованы студии в проектах на юге Петербургской агломерации, — говорит она. — Например, в Лаголово доля спроса на них сейчас составляет 15%, тогда как по итогам 2023 года была в районе 10%. Во Всеволожске мы таких тенденций не наблюдаем. Что касается однокомнатных квартир, то их доля в продажах в южных локациях сократилась на 8% (с 26% до 18%), а в северных — всего на 3%.

    В то же время, как подчеркивает эксперт, спрос на классические двухкомнатные квартиры по итогам года вырос на 12% и составил 35%, тогда как в 2023 году эта доля была 23%.

    Также 60–70% продаж в обеих локациях приходится на классические многокомнатные и европланировки.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close