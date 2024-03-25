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    Теракт в Crocus City Hall

    Тему урока «Разговоров о важном» сменили после теракта в «Крокусе»

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    В российских школах 25 марта проходят уроки «Разговоров о важном». Вместо заявленной ранее темы «Россия — здоровая держава» с учениками будут говорить о единстве народов страны.

    Тема «Россия — здоровая держава» и соответствующие методические материалы были опубликованы на сайте «Разговоров о важном» и находились там еще днем 22 марта. Предполагалось, что урок в школах, колледжах и техникумах России будет посвящен правилам здорового образа жизни и достижениям российской медицины.

    К новому анонсу на тему «Единство народов России» стоит подпись «Со всей страной. Крокус Сити Холл. 22.03.2024».

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

    Из-за трагедии 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура. В память о погибших по всей стране проходят акции, люди несут цветы и игрушки.

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