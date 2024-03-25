Названа дата генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Красной площади 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, которая открыла аккредитацию для СМИ.



Само мероприятие запланировано на 9 мая.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2024 году военные парады по случаю 9 Мая пройдут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники. Ожидается полет авиации.

В 2023 году мероприятия на 9 Мая не стали проводить в Курской и Белгородской областях и в Севастополе.