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    День Победы

    Названа дата генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

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    Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Красной площади 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, которая открыла аккредитацию для СМИ.

    Само мероприятие запланировано на 9 мая.

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2024 году военные парады по случаю 9 Мая пройдут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники. Ожидается полет авиации.

    В 2023 году мероприятия на 9 Мая не стали проводить в Курской и Белгородской областях и в Севастополе.

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