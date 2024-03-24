Президент Рахмон: Таджикистан и Россия готовы вместе бороться с терроризмом

По результатам телефонных переговоров Эмомали Рахмона и Владимира Путина Таджикистан и Россия подтвердили намерение вместе продолжать борьбу с терроризмом, — сообщила пресс-служба президента Таджикистана 24 марта, передает ТАСС. После теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» у задержанных по подозрению в массовом убийстве людей были обнаружены таджикские паспорта.



«Рахмон в разговоре с Путиным подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии», — сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.



Рахмон осудил теракт и подчеркнул солидарность граждан Таджикистана с россиянами. Первые соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим он выразил сразу после атаки террористов на «Крокус Сити холл».

