Президент Рахмон: Таджикистан и Россия готовы вместе бороться с терроризмом

По результатам телефонных переговоров Эмомали Рахмона и Владимира Путина Таджикистан и Россия подтвердили намерение вместе продолжать борьбу с терроризмом, — сообщила пресс-служба президента Таджикистана 24 марта, передает ТАСС. После теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» у задержанных по подозрению в массовом убийстве людей были обнаружены таджикские паспорта.
«Рахмон в разговоре с Путиным подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии», — сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.
Рахмон осудил теракт и подчеркнул солидарность граждан Таджикистана с россиянами. Первые соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим он выразил сразу после атаки террористов на «Крокус Сити холл».
Глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова 23 марта обратилась к журналистам с просьбой не делать акцент на национальности задержанных по подозрению в совершении теракта. Она отметила, что «подонков у каждого народа полно», и они «не представляют лицо нации», передает издание Daily Storm.
Западные медиа со ссылкой на источники в правительстве и разведке США утверждают, что теракт в «Крокус Сити холле» совершен афганским отделением ИГИЛ*.
Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.
* ИГИЛ признан террористической организацией и запрещен в России.