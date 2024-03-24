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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Президент Рахмон: Таджикистан и Россия готовы вместе бороться с терроризмом

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    По результатам телефонных переговоров Эмомали Рахмона и Владимира Путина Таджикистан и Россия подтвердили намерение вместе продолжать борьбу с терроризмом, — сообщила пресс-служба президента Таджикистана 24 марта, передает ТАСС. После теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» у задержанных по подозрению в массовом убийстве людей были обнаружены таджикские паспорта.

    «Рахмон в разговоре с Путиным подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии», — сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

    Рахмон осудил теракт и подчеркнул солидарность граждан Таджикистана с россиянами. Первые соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим он выразил сразу после атаки террористов на «Крокус Сити холл».

    Глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова 23 марта обратилась к журналистам с просьбой не делать акцент на национальности задержанных по подозрению в совершении теракта. Она отметила, что «подонков у каждого народа полно», и они «не представляют лицо нации», передает издание Daily Storm.

    Западные медиа со ссылкой на источники в правительстве и разведке США утверждают, что теракт в «Крокус Сити холле» совершен афганским отделением ИГИЛ*.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

    * ИГИЛ признан террористической организацией и запрещен в России.

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    ТаджикистанТерактКрокус Сити Холл
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