    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    745мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    МВД: Все четверо задержанных за теракт — иностранцы

    12436
    обсудить

    Задержанные в Брянской области подозреваемые в теракте не имеют российского гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 23 марта.

    Волк опровергла сообщения телеграм-каналов, в которых утверждалось, что задержанные имели российское гражданство. «В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства», — добавила представитель.

    В Брянской области были задержаны четверо исполнителей — тех, кто непосредственно устроил стрельбу и пожар в «Крокус сити холле». В Сети появились несколько видео с их допросами — мужчины либо плохо говорят на русском языке, либо вообще им не владеют. Один из них сообщил, что получил задание расстреливать людей от некоего проповедника, за это ему обещали полмиллиона рублей.

    По данным депутата Александра Хинштейна, в машине задержанных были найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана. В Душанбе уже поспешили назвать фейком причастность граждан Таджикистана к теракту в «Крокусе», однако отметили, что власти находятся в контакте с РФ по вопросу предполагаемого участия своих граждан в этом преступлении.

    Ирина Волк не раскрывает, гражданами каких стран являются подозреваемые: «Все они являются иностранными гражданами».

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.

    ЛАЙК3
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ32
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close