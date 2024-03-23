МВД: Все четверо задержанных за теракт — иностранцы

Задержанные в Брянской области подозреваемые в теракте не имеют российского гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 23 марта.
Волк опровергла сообщения телеграм-каналов, в которых утверждалось, что задержанные имели российское гражданство. «В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства», — добавила представитель.
В Брянской области были задержаны четверо исполнителей — тех, кто непосредственно устроил стрельбу и пожар в «Крокус сити холле». В Сети появились несколько видео с их допросами — мужчины либо плохо говорят на русском языке, либо вообще им не владеют. Один из них сообщил, что получил задание расстреливать людей от некоего проповедника, за это ему обещали полмиллиона рублей.
По данным депутата Александра Хинштейна, в машине задержанных были найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана. В Душанбе уже поспешили назвать фейком причастность граждан Таджикистана к теракту в «Крокусе», однако отметили, что власти находятся в контакте с РФ по вопросу предполагаемого участия своих граждан в этом преступлении.
Ирина Волк не раскрывает, гражданами каких стран являются подозреваемые: «Все они являются иностранными гражданами».